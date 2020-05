Ieri sera in via Loria a Marassi, un 20 enne genovese incensurato, fermato per un controllo dalla pattuglia, dopo la fase dell’identificazione, è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish (già suddiviso in dieci dosi) e della somma di 40 euro, provento dell’illecita attività.

Droga e denaro sequestrati.

Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.