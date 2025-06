A Rapallo i Giovani di Confindustria chiedono investimenti sul futuro: lavoro, natalità e innovazione

A Rapallo l’appello dei Giovani Imprenditori: “Non basta galleggiare, servono investimenti strutturali”

«È un tempo strano, questo, per essere giovani». Con queste parole Maria Anghileri, presidente nazionale dei Giovani di Confindustria, ha aperto la due giorni del tradizionale convegno a Rapallo.

L’imprenditrice, classe 1987, ha lanciato un forte messaggio rivolto all’Italia e all’Europa: è il momento di smettere di navigare a vista e iniziare a investire con decisione su ciò che può garantire un futuro al Paese. Dalla natalità alla digitalizzazione, dall’occupazione femminile all’innovazione, la leader degli under 40 industriali italiani ha chiesto interventi concreti, superando la logica dei bonus una tantum.

Il tutto alla presenza virtuale della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta in video per ribadire che «il Governo è al fianco degli imprenditori», pur riconoscendo «ritardi da colmare e molto da correggere».

“Filiera Futuro”: raddoppiare gli investimenti per costruire un’Italia più giovane e competitiva

Anghileri ha puntato il dito contro una visione troppo attendista del sistema Italia. «Se in un Paese come il nostro, la seconda manifattura d’Europa, l’obiettivo è galleggiare per altri 20 anni, la nostra risposta è: no, grazie», ha dichiarato.

La proposta avanzata dalla presidente di Confindustria Giovani è chiara: raddoppiare entro dieci anni gli investimenti pubblici sulla cosiddetta “Filiera Futuro”, che comprende natalità, istruzione, innovazione e sostegno alle nuove imprese. Una visione di lungo periodo, pensata per dare basi solide alla ripresa economica e sociale del Paese.

Tajani in collegamento: la crisi in Medio Oriente entra nel dibattito di Rapallo

L’attualità internazionale ha fatto irruzione anche tra i temi del convegno. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, impossibilitato a partecipare di persona a causa di un vertice urgente con Giorgia Meloni, è intervenuto in videocollegamento commentando l’attacco di Israele contro l’Iran.

Un contesto geopolitico instabile che, ha sottolineato, influisce anche sulle prospettive economiche e sugli equilibri del commercio globale.

Schlein, Urso e Salvini: confronto politico su investimenti, lavoro ed energia

Tra gli interventi più attesi c’è stato quello della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che ha posto l’accento sull’urgenza di mobilitare almeno 800 miliardi l’anno tra investimenti pubblici e privati per sostenere lavoro e imprese.

Ha anche evidenziato il nodo irrisolto del costo dell’energia, uno dei principali ostacoli per la competitività. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso, anch’egli in collegamento, ha rivendicato la crescita dell’Italia nel 2024, segnalando un aumento delle retribuzioni e del potere d’acquisto.

Matteo Salvini, presente di persona, ha sottolineato l’impegno del Governo in grandi opere infrastrutturali come testimonianza concreta della vicinanza al mondo produttivo. Ha poi parlato della nuova rottamazione delle cartelle esattoriali: un piano in 120 rate, senza sanzioni, che secondo il vicepremier può generare fino a 30 miliardi di entrate per lo Stato, aprendo così la strada a significativi tagli fiscali.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube