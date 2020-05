Apertura parziale della Biblioteca della Società Economica. Dal 3 giungo sì al prestito libri ma restano ancora chiuse al pubblico le sale e gli uffici.

Dopo il periodo di forzata chiusura della biblioteca e degli uffici della segreteria, i segnali della possibilità di una riapertura al pubblico che consenta di riproporre, sia pure gradualmente, i servizi all’utenza motivano la stessa sussistenza della Società Economica di Chiavari.

La Biblioteca, riaprirà al pubblico il 3 giugno 2020, sarà possibile solo la riattivazione del prestito di libri, che si svolgerà con l’orario consueto (8.30-18.00 da lunedì a venerdì) secondo le seguenti modalità:

a) Richiesta telefonica (0185-363275) o via internet (mail a biblioteca@economica.it) di ritirare un libro che risulti disponibile al prestito oppure di consegnarne uno già a suo tempo preso in prestito.

b) Appuntamento fissato dal personale per il ritiro o la riconsegna.

c) Nel giorno e nell’ora stabiliti, accesso al solo atrio (piano terra) del palazzo di Via Ravaschieri 15 per ritirare o consegnare il/i libri: l’appuntamento consente l’accesso di un utente alla volta e la messa a disposizione del libro richiesto da parte del personale in tempi rapidi. Naturalmente l’utente dovrà presentarsi con propri guanti e mascherina, utilizzare il gel a disposizione all’ingresso, seguire le indicazioni per l’uscita.

d) I libri rientrati dal prestito saranno messi in quarantena per dieci giorni, dopo i quali saranno nuovamente disponibili al pubblico.

Non sarà possibile agli utenti accedere agli uffici, che saranno presidiati dai dipendenti e occasionalmente da alcuni membri degli Organi Istituzionali della Società. Il personale addetto cercherà di rispondere a tutte le vostre domande o segnalazioni attraverso il centralino (0185-324713) o internet (mail info@societaeconomica.it).

Riteniamo che per ora non ci siano le condizioni per una riapertura del prestito con accesso agli scaffali e neanche per una riapertura delle sale di lettura per la consultazione e lo studio. La direzione si rende conto del disagio per queste regole ma bisogna applicarle.

La sicurezza degli utenti della biblioteca, oltre a quella del personale dell’Economica, è prioritaria rispetto alle attività pur importanti che normalmente si svolgono sia in biblioteca, sia nei uffici di segreteria, sia infine nelle nostre sale per le riunioni, che resteranno indisponibili fino a che non sarà possibile il ritorno a modalità di accesso del pubblico sostenibili.

Queste raccomandazioni e queste scelte volte alla sicurezza delle persone che frequentano l’Economica e personale che lavora sono state scelte dalla direzione. Francesco Bruzzo, Presidente Società Economica Enrico Rovegno, Assessore alla Biblioteca e Vicepresidente. ABov