Torna “Camogli Magica” Come tutti gli anni con grandi novità. La novità delle Festività Natalizie 2022 viste da ASCOT Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli è la straordinaria trasformazione del Castel Dragone nella casa del maghetto più famoso al mondo.

CASTEL DRAGONE COME HOGWARTS

Incantesimi di Natale alla scuola di magia pià famosa la mondo

Al via le prenotazioni per gli appuntamenti più misteriosi.

Sabato 3, 10 e 17 dicembre 2022.

La Community di Harry Potter è già sbarcata a Camogli, è arrivata Rita Skeeter, famosa fotoreporter della “Gazzetta del profeta”, che come un ciclone ha fatto irruzione nei negozi cittadini. E con il suo clan, hanno scaricato al Castel Dragone bauli di oggetti, manici di scopa, mantelli e bacchette magiche, ampolle di vetro e cappelli parlanti.

Atmosfere magiche, decorazioni incantate, biscotti allo zenzero, candele e cielo stellato, un grande albero di Natale et volià, la magia di Natale a Camogli è servita, al Castel Dragone, suggestiva fortezza difensiva che dal centro di Camogli si arrampica sulle rocce a picco sul mare, trasformato ora in un fatato ( o stregato?) luogo in cui sarà facilissimo perdersi fra sogno e realtà. Minerva, Severus, Rita Skeeter, Bellatrix e … streghe, maghi e cerimonieri, professori e fantasmi, ballo del ceppo, foto e selfie … per un Natale indimenticabile, al Castello di Camogli. In collaborazione con Genova Dreams.

#camoglimagica # camoglicomehogwarts

Potterheads, tutti a Camogli!

Orari spettacoli

Sabato 3 dicembre Ore 14,20 / 15,10 / 16,00 / 16,50.

sabato 10 dicembre

Ore 10,00 / 10,50 / 11,40 /12,30 – Ore 14,20 / 15,10 / 16,00 / 16,50.

sabato 17 dicembre

Ore 10,00 / 10,50 / 11,40 /12,30 – Ore 14,20 / 15,10 / 16,00.

Ingressi gratuiti.

Per prenotazioni https://billetto.it/e/camogli-magica-biglietti-754643