All’Acquario Genova ciclo di conferenze “Linguaggi della scienza: un mare di sorprese”, in collaborazione con Costa Edutainment e la Scuola Scienze Matematiche Fisiche Naturali di Università di Genova e Municipio1 Centro Est, prosegue mercoledì 30 novembre, alle ore 17, con un nuovo appuntamento.

Giorgio Temporelli, fisico di formazione, approfondisce il tema trattato nel suo libro “Il manuale dell’acqua: notizie e curiosità sul mondo delle acque da bere”.

Cosa faremmo senz’acqua? L’acqua è fonte di vita, componente fondamentale di tutti gli esseri viventi.

Tanti i temi affrontati, legati alle caratteristiche, agli usi e al trattamento dell’acqua: l’evoluzione del suo utilizzo dall’antichità ai tempi moderni, la gestione dell’acqua, il servizio idrico integrato, le differenze tra l’acqua minerale e l’acqua dell’acquedotto, i sistemi di trattamento dell’acqua potabile, gli aggiornamenti normativi.

Il relatore, con un linguaggio semplice e contemporaneamente scientifico, si rivolge a chi ha interessi e competenze diversi, fornendo informazioni chiare e dettagliate anche a chi ha necessità di approfondire le proprie conoscenze per fini professionali.

Molto utile la parte dedicata ai luoghi comuni e alle pubblicità ingannevoli.

Giorgio Temporelli è considerato uno dei massimi esperti a livello nazionale in igiene, normativa e tecnologie per il trattamento delle acque, settore in cui opera dalla metà degli anni ’90. Come divulgatore scientifico ha pubblicato, per i più importanti editori italiani, numerosi libri su tematiche riguardanti la gestione della risorsa idrica (www.giorgiotemporelli.it).

L’incontro si svolgerà alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it; www.amiciacquario.ge.it