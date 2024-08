Torna ad Albenga “Concertando tra i leoni”. Il comunicato stampa.

Albenga. Torna “Concertando tra i Leoni” le quattro serate di musica nel cuore del Centro Storico di Albenga.

L’evento è organizzato grazie alla collaborazione tra Unione Cattolica Artisti Italiani Sez. di Albenga, l’Amministrazione Comunale, Fondazione De Mari e la Curia Vescovile e si terrà da giovedì 22 agosto a domenica 25agosto in Piazza dei Leoni.

Domenica 25 agosto durante la serata dedicata alla Liguria ci sarà la consegna del Premio dei Leoni 2024. Presenterà Roberta Moschella.

ECCO IL PROGRAMMA DELLE SERATE:

GIOVEDÌ 22 AGOSTO

Progetto dedicato a Fabrizio De Andrè “Passaggi di tempo”

Roberta Moschella Voce Recitante

Mauro Vero Voce solista e Chitarre

A un giornalista che gli chiedeva: “Di che cosa ha paura oggi Fabrizio De Andrè?”, egli rispondeva: “Sicuramente della morte. Non tanto la mia che in ogni caso, quando arriverà, se mi darà il tempo di accorgermene, mi farà provare la mia buona dose di paura, quanto la morte che ci sta intorno, lo scarso attaccamento alla vita che noto in molti nostri simili. Vita non solo intesa come sopravvivenza ma come consapevolezza, capacità di stupore e di protesta. Perché scrivo? Per paura. Per paura che si perda il ricordo della vita delle persone di cui scrivo. Per paura che si perda il ricordo di me….”

Fabrizio De Andrè è morto l’11 gennaio 1999, avrebbe potuto dare ancora tanto, ma tanto, comunque, nei suoi quasi cinquantanove anni di vita ha dato e il suo ricordo non si è mai perso, anzi, ha lasciato un’impronta incancellabile nella storia della musica italiana e nella nostra coscienza.

Il chitarrista e cantante Mauro Vero propone un concerto omaggio a questo grande cantautore con una selezione delle sue meravigliose e inimitabili composizioni musicali, attraverso virtuosi arrangiamenti originali, con l’utilizzo di chitarre acustiche, classiche, jazz e del bouzouki, strumento di origine greca, dal suono affascinante e utilizzato ampiamente da De Andrè e dai i suoi collaboratori musicisti, soprattutto nel disco “Creuza de ma”, brano con il quale si chiude il concerto.

Le canzoni sono state scelte e suddivise in gruppi da tre in base ai temi che affrontano: la solitudine, la guerra, l’amore, il rapimento subito da De Andrè e da Dori Ghezzi, mentre, l’ultimo trittico raccoglie alcune delle più famose e amate (anche dallo stesso autore!) canzoni. Saranno proposte, fra le altre, “Anime salve”, “Amico fragile”, “La guerra di Piero”, “Don Raffaè”, “Bocca di rosa”.

Ogni gruppo viene presentato dalla suggestiva voce narrante di Roberta Moschella, che accompagna il pubblico in questo evocativo viaggio musicale e poetico con la lettura di interessanti stralci di interviste rilasciate da De Andrè oltre a pensieri e riflessioni dello stesso, sia scritte che espresse verbalmente durante alcuni concerti dal vivo, che raccontano il suo punto di vista sulle cose del mondo e spiegano anche la genesi o i significati profondi delle sue creazioni.

Un concerto emozionante che vuole essere un tributo rispettoso ed appassionato dell’opera di un grande rappresentante del patrimonio musicale italiano.

ROBERTA MOSCHELLA

Nativa di Roma, si dedica allo studio del canto seguendo i corsi di impostazione vocale presso il “Ginnasio Musicale” di Imperia, sotto la guida della Prof.ssa Alessandra Brunengo, mezzosoprano.

Già cantore e presidente della Corale “Santa Maria Maggiore” di Imperia, si avvia allo studio solistico iniziando un’interessante attività concertistica in diverse rassegne musicali liguri (Genova, Cervo, Albenga) .

Si è esibita in numerosi concerti promossi dall’Associazione “U.C.A.I.” (Unione Cattolica Artisti Italiani) ed è solista di repertorio sacro presso il Duomo di Imperia nelle celebrazioni ufficiali del Santo Patrono della Polizia di Stato.

Ha partecipato a varie edizioni del Festival del Forte di Fenestrelle (TO), nell’allestimento della “Cavalleria Rusticana” di P. Mascagni ed interpretando il ruolo di “una conversa” in “Suor Angelica” di G. Puccini e quello di “Barbarina” ne “Le nozze di Figaro” di W. A. Mozart.

In occasione della presentazione del libro “I Capi della Polizia”, ha eseguito un tributo a W. A. Mozart presso il Casinò di Sanremo. Nell’ambito delle manifestazioni organizzate dall’”Ente Agosto Medievale” del Comune di Ventimiglia, si è esibita come solista in un concerto con la Fanfara della Polizia di Stato.

E’ spesso presente in numerose manifestazioni culturali, musicali e letterarie, e a fini benefici organizzate da note Associazioni (“Panta Musica”, “Croce Rossa Italiana”, “A.I.F.O.-Amici di Raul Follereau”, “Filo d’Argento-Auser”), anche in veste di presentatrice e conduttrice.

Ha frequentato i corsi di lettura creativa ad alta voce presso “Cascina Macondo” di Riva presso Chieri con il docente Pietro Tartamella.

MAURO VERO (chitarra e voce),

nasce ad Albenga (SV) il 30/04/1961, suona la chitarra moderna dellʼet. di 9 anni. Si diploma in chitarra classica presso il Conservatorio di Cuneo nel 1990.

Ha inciso in qualit. di session man in numerosi dischi. Ha registrato sigle televisive per Canale 5 (Cristina DʼAvena), ha partecipato a trasmissioni radiofoniche (RadioRaiUno e RadioRaiDue) e televisive (Canale 5, Rete 4, TMC), ha intensificato la collaborazione con Franco Fasano, cantante pop con il quale ha viaggiato in tournee, inciso dischi, e partecipato a speciali radiofonici e televisivi (Radio e VideoItalia, TMC, “Help”).

Ha allʼattivo tre dischi di musica originale strumentale “Itinerari” del 2007, “La strada di casa” del 2010 e “Earth” del 2017.

Ha accompagnato occasionalmente “live” Nicola Di Bari, Jimmi Fontana, Fausto Leali, Iva Zanicchi, Teresa De Sio, Gino Paoli, Roberto Vecchioni, Michele, Danila Satragno, Roberta Alloisio.

VENERDÌ 23 AGOSTO

Girovagando tra Opera, Musical e Cinema

Duo Maurizio Morganti e Alessandro Gagliardi

Christoph Willibald Gluck- Danza degli spiriti beati (Minuetto e aria)

Wolfgang Amadeus Mozart- Fantasia da “Le Nozze di Figaro”

George Gershwin- Fantasia da “Porgy and Bess”

Leonard Bernstein-Selections from “West Side Story”

Irving Berlin-Alexander’s Ragtime Band

Henry Mancini-Da “Colazione da Tiffany” a “Victor Victoria” –Moon River –Le Jazz Hot

Charlie Chaplin -Antologia cinematografica –Now that it’s ended (A King a New York)–Eternally (Limelight)–Weeping Willows (A King a New York)

Andrea Morricone -Love Theme da “Nuovo Cinema Paradiso”

Nino Rota-Medley da Amarcord, Il Gattopardo e Otto e mezzo-Amarcord–Valzer del commiato–La Passerella dell’addio

MAURIZIO MORGANTI, clarinettista, si diploma presso l’Istituto Musicale “P. Mascagni” di Livorno; successivamente segue i corsi di clarinetto e musica da camera presso l’Accademia Musicale Pescarese, tenuti, rispettivamente, dai Maestri Vincenzo Mariozzi e Michele Marvulli, ottenendo diplomi di merito e di alto perfezionamento. In seguito partecipa ai Corsi di musica contemporanea tenuti dal Maestro Ciro Scarponi, durante i quali prende coscienza delle straordinarie possibilità esecutive del clarinetto, studiando lo strumento dal punto di vista fisico e sonoro. Segue i corsi di Didattica e Pedagogia Musicale tenuti dagli operatori del Centro di ricerca e sperimentazione culturale Musica in Sabina e quelli di composizione tenuti dal Maestro Boris Porena; da queste esperienze nasce il” Manuale del clarinetto”testo didattico risultato di grande aiuto per i suoi giovani allievi, ”inedito”. Insegnante, concertista di musica classica, moderna e contemporanea, tecnico della nuova didattica strumentale. Nel corso della sua attività professionale ha tenuto circa mille concerti. Effettua ininterrottamente tournée internazionali e suona regolarmente in tutte le città d’Italia. I suoi concerti sono stati registrati e trasmessi da: RAI 3, TV Croata, TV Groenlandese, Tele Granducato, Telemaremma, Radio Danese (Groenlandia), Radio Australiana (Melbourne), KUHF88.7FM (Huston Public Radio) Rete 2 (Radio della Svizzera Italiana), Radio Zagabria, TV Albanese. Le sue produzioni discografiche: Le Sonate di Brahms, Bernstein, Poulenc, FONE. Le Ombre della Sera (itinerario musicale di un artista) EMA Records. Gershwin Serenade, IKTIUS. Tra Bianco e Nero, EMA Records. I Clarinetti di Mozart, QiC. Rags, Swing & Songs, QiC. Durante la sua attività ha avuto modo di collaborare con musicisti e compositori di chiara fama tra cui Wiberny, Nelson, Curtis, Porena, Berio; con quest’ultimo ha studiato la Sua Sequenza IXa , per clarinetto solo, eseguendola più volte in sua vece e alla sua presenza. In seguito agli studi compiuti con l’Artista Pittore Ugo Strina e il Dottore in Scienze e Astrologia Giovanni Pelosini, ha elaborato il manifesto del “Neovorticismo” scrivendo composizioni quali: Kundalini, Elikon, Ulisse e le Sirene, Frammenti, Ninna Nanna Copenaghen e Preghiera. E’ regolarmente invitato in commissioni giudicatrici di concorsi nazionali ed internazionali. Dal 1990 è direttore del Laboratorio Artistico Musicale di Bibbona, Scuola di Musica comunale.

ALESSANDRO GAGLIARDI, formatosi alla scuola di Itala Balestri Del Corona, si é diplomato all’Istituto Musicale “L. Boccherini” di Lucca con il massimo dei voti, la lode e la menzione ad honorem. In seguito si é perfezionato con Lya De Barberiis (Accademia Nazionale di S. Cecilia a Roma), Gabriella Barsotti, Rudolf Am Bach, Pier Narciso Masi, Hector Moreno e Norberto Capelli. Ha inoltre effettuato studi di composizione sotto la guida di G. Giani Luporini. Sempre premiato in rassegne pianistiche nazionali ed internazionali é risultato vincitore dei seguenti concorsi: Rassegna “F. Liszt” di Lucca, Concorso “F.I.D.A.P.A.” di Pisa, Concorso “Città di Savona”, Concorso “C. Soliva” di Casale Monferrato (AL), Concorso “A. Longo” di Torre Orsaia (SA), Concorso “D. Milella” di Taranto, Concorso “Città di Stresa”. E’ regolarmente invitato in commissioni giudicatrici di concorsi pianistici nazionali ed internazionali (Cesenatico, Pietra Ligure, Camaiore, Corato, Cercola, Tagliolo M.to, Grosseto, Monopoli, S. Giovanni V.no, Pisa, Castiglion Fiorentino, Sestri Levante, Lamporecchio, Fusignano, ecc) ed ha tenuto Master Classes e Seminari di Pianoforte, Pianoforte a quattro mani e Musica da camera per Amministrazioni comunali, Associazioni e Scuole di musica a Massa Marittima (GR), Piombino (LI), San Vincenzo (LI), Grosseto, Reggio Calabria. Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’ estero in qualità di solista, in Duo pianistico e in formazioni cameristiche con i seguenti strumenti: Violino, Viola, Violoncello, Clarinetto, Flauto. E’ direttore artistico della rassegna per scuole medie e licei “Città di San Vincenzo”, del concorso nazionale di esecuzione strumentale “Riviera Etrusca” di Piombino e dei Master Classes estivi in svolgimento da dieci anni nella stessa città. Importante anche la sua attività di operatore culturale nel territorio della provincia di Livorno. E’ titolare di una cattedra di Pianoforte Principale e Prassi esecutiva e repertorio presso il Conservatorio di Musica “F Morlacchi” di Perugia.

Sarà il M°Alessandro Gagliardi a presentare il programma “Note d’Avorio” dedicato a due geni assoluti Fryderyk Chopin e Johannes Brahms. Alessandro Gagliardi, formatosi alla scuola di Itala Balestri Del Corona, si è diplomato all’Istituto Musicale “L. Boccherini” di Lucca con il massimo dei voti, la lode e la menzione ad honorem. In seguito si è perfezionato con Lya De Barberiis (Accademia Nazionale di S. Cecilia a Roma), Gabriella Barsotti, Rudolf Am Bach, Pier Narciso Masi, Hector Moreno e Norberto Capelli. Ha inoltre effettuato studi di composizione sotto la guida di G. Giani Luporini. Gagliardi, premiato in rassegne pianistiche nazionali ed internazionali, è risultato vincitore dei seguenti concorsi: Rassegna “F. Liszt” di Lucca, Concorso “F.I.D.A.P.A.” di Pisa, Concorso “Città di Savona”, Concorso “C. Soliva” di Casale Monferrato (AL), Concorso “A. Longo” di Torre Orsaia (SA), Concorso “D. Milella” di Taranto, Concorso “Città di Stresa”. Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero in qualità di solista, in Duo pianistico e in formazioni cameristiche con i seguenti strumenti: Violino, Viola, Violoncello, Clarinetto, Flauto. È direttore artistico del concorso nazionale di esecuzione strumentale “Riviera Etrusca” di Piombino (http://www.etruriaclassica.it/), della Rassegna musicale per scuole medie e licei musicali “Città di San Vincenzo” e di iniziative concertistiche invernali ed estive nel territorio della Val di Cornia. È altresì apprezzato operatore culturale in tutto il territorio della provincia di Livorno. È titolare di una cattedra di Prassi esecutiva e Repertorio presso il Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia.

SABATO 24 AGOSTO

Francesco Croese Violino e Michele Croese Pianoforte

Programma:

Franz Schubert Fantasia in do maggiore D 934

(1797-1828) -Andante molto

-Allegretto

-Andantino

-Tempo I

-Allegro vivace

Henry Wieniawski Capriccio Valse op. 7

(1835-1880) Due Mazurke op. 12

Polacca da Concerto op. 4

Francesco Croese. Nato nel 2003, ha iniziato lo studio del violino nel 2010 con il M.o Cristian Budeanu. Dal 2014 al 2018 ha studiato a Genova con il M.o Joseph Levin. Dal 2018 è allievo del M. Valerio Giannarelli presso il Conservatorio “Paganini” di Genova. Ha frequentato corsi di perfezionamento con i M.i Roberto Ranfaldi, Silvio Bresso, Giacomo Agazzini, Cristiano Rossi, Francesca Dego, Nancy Zhou, Marco Rizzi e Uto Ughi, che ha espresso vivo apprezzamento per il suo talento e la sua preparazione tecnica.

Ha conseguito il primo premio assoluto nella propria categoria al I Concorso “Don Giovanni Conta” di Castellamonte, presso Torino, al XIX Concorso Musicale “Enrico Arisi” di Vescovato-Ostiano, presso Cremona, al V, VI e VII Concorso Musicale “Renzo Rossi” di Albenga, segnalandosi, inoltre, in altri concorsi nazionali ed internazionali (primo premio al I Concorso Musicale Internazionale “Musica in Langa” di Castiglione Falletto -CN- 2017, secondo premio alla XX edizione del Concorso Nazionale di Giussano, secondo premio alla IX edizione del Concorso di Asti, terzo premio alla XXI edizione del Concorso Internazionale di Cortemilia).

Ha studiato anche il pianoforte, principalmente sotto la guida del padre. Nella V, VI e VII edizione del Concorso “Renzo Rossi” di Albenga ha vinto un primo premio anche nella categoria del pianoforte.

Come violinista solista si è esibito in numerosi concerti, nell’ambito di festival musicali nazionali e internazionali, come solista e membro di ensemble cameristici (duo violino e pianoforte/organo, quartetto d’archi).

Michele Croese. Si è diplomato presso il Conservatorio “Paganini” di Genova in Pianoforte (1991, con Canzio Bucciarelli), Organo e composizione organistica (2001, con Flavio Dellepiane) e Clavicembalo (2004, con Barbara Petrucci); ha conseguito, inoltre, un diploma in Musica corale e direzione di coro presso il Conservatorio “Ghedini” di Cuneo (2004, a seguito di un percorso di formazione autonomo), un diploma di specializzazione in Pianoforte presso l’Accademia di Musica “Chopin” di Varsavia (1995, nella classe di Alicja Paleta-Bugaj) e un diploma accademico di secondo livello in Pianoforte presso il Conservatorio “Paganini” di Genova (2008), con il massimo dei voti e la lode.

Secondo premio (Medaglia del Presidente del Senato della Repubblica) al Concorso Organistico “Giarda” 2002, ha tenuto, nel corso degli anni, numerosi concerti, in qualità di solista, accompagnatore e direttore, per varie associazioni, in Italia e all’estero. Cura la direzione artistica del Festival Organistico Internazionale “Agati in concerto” (www.agatidiperinaldo.org) e della Rassegna di Musica Classica “Al lume delle stelle” (www.agatidiperinaldo.org/Allumedellestelle.htm).

Unisce all’attività musicale la ricerca su letteratura e musica. Nel 1999 si è laureato con Enrica Salvaneschi in Letterature comparate, con lode e dignità di stampa, presso l’Università di Genova. Nel marzo 2003 ha vinto il concorso per il dottorato in Lingue e culture moderne e comparate presso l’Università di Genova, dove nel 2007 ha conseguito il PhD e dove nel 2009 ha lavorato ad un progetto di ricerca su Michelangelo Rossi. Ha tenuto conferenze presso l’Ateneo di Genova, l’Università e l’Accademia di Musica di Varsavia. Dal 2008 al 2011 è stato consulente della Sezione di Musicologia dell’Università “Kard. Stefan Wyszynski” di Varsavia.

Ha pubblicato due CD (in duo con Izabela Szlachetko alla tromba: Musica Instrumentalis, Intersound, Milano 2001; Il Giardino di Armida, Ars Sonora, Lodz 2015), due monografie (La Commedia come partitura bachiana, ETS, Pisa 2001; “E guerra e morte”. Monteverdi traduttore del Tasso, ECIG, Genova 2009) e diversi saggi su Chopin, Leopardi, Montale, Rospigliosi, Tasso e le prime traduzioni della Liberata.

Ha curato la ricostruzione di quattro sonate di W. A. Mozart sulla base di alcuni frammenti (W. A. Mozart, Due sonate per strumento da tasto, Cordero, Genova 2014; W. A. Mozart, Two little Sonatas for Nannerl, Da Vinci, Osaka 2020); recente la curatela dell’opera integrale di Callimaco Manfredini, Fragmenta, Da Vinci, Osaka 2021.

Da sempre interessato alla didattica strumentale, nelle scuole di ogni ordine e grado, è attualmente docente di Storia della Musica presso il Conservatorio “Paganini” di Genova.



DOMENICA 25 AGOSTO

Omaggio alla Liguria – Camerata Musicale Ligure – Giovanni Sardo, violino – Marco Moro, flauti, sax, Simone Mazzone, chitarra – José Scanu, chitarra, maestro concertatore

PROGRAMMA

Ma se ghe penso – Omaggio a Bruno Lauzi

Nicolò Paganini: Capriccio 24 – Raffaele Cecconi: Paganiniana

Thanks Frank – Omaggio a Frank Sinatra

Sull’Oceano: Vejo e Nuevo Tango- Omaggio ai Liguri in Argentina

Gente di mare – Omaggio a Fabrizio De André

La Camerata Musicale Ligure si è costituita a Imperia tra il 1988 e il 1989 sotto la guida di José Scanu (chitarra, maestro concertatore), e vede nella sua formazione Giovanni Sardo, violino, Marco Moro, flauti, e Simone Mazzone, chitarra.

Nei sette lustri di ininterrotta attività concertistica, la CML è stata invitata da numerose istituzioni italiane ed estere; ha all’attivo centinaia di concerti e decine di brani in programma; diverse le dirette e la presenza in programmi nazionali e regionali delle reti Rai, Mediaset e per numerose emittenti private nazionali e regionali.

Molte le collaborazioni nell’àmbito teatrale, numerosi i premi e riconoscimenti; ampia l’attività di ricerca e divulgazione, tra cui si ricordano, da ultime, le celebrazioni per il 150mo di Mazzini alla Domus Mazziniana di Pisa e al Teatro Carlo Felice di Genova.

Attiva anche in campo discografico, la CML si caratterizza per la particolare ricerca dei programmi e del repertorio, di cui affianca al repertorio tradizionale particolari adattamenti per questa formazione.

La Cml è ambasciatore di Imperia nel mondo.

Durante la serata di domenica, come da tradizione, ci sarà la consegna del Premio dei Leoni 2024 che quest’anno andrà alla Famiglia Noberasco

L’evento si svolgerà in Piazza dei Leoni – nel Centro Storico di Albenga a partire dalle ore 21.15. Presenta Roberta Moschella.

Entrata ad offerta libera. Posti limitati.

Albo d’Oro dei Premiati con il Premio dei Leoni

2006 Mons. Alessandro Sappa, parroco del Sacro Cuore ed educatore;

2007 Olimpionici di Albenga;

2008 Stefania Fratepietro, attrice e cantante musicale;

2009 Associazione “Vecchia Albenga”.

2010 Prof. Franco Gallea, critico letterario

2011 P. A. Croce Bianca Albenga

2012 Giovanni Angelo Doglio, maestro elementare

2013 Angelo Gastaldi e Luisa Benso poeti dialettali

2014 Carlo Lanteri insegnante e storico

2015 Agesci – Scout -100 anni fondazione

2016 Gerry Delfino – Promotore Culturale

2017 Cristina Rava – Scrittrice

2018 Istituto Internazionale di Studi Liguri – Sez. Albenga

2019 Mons. Giovanni Battista Gandolfo– Giornalista e scrittore

2020 Associazione Medici Cattolici Italiani Sez. Albenga – Imperia

2021 Antonio Rolandi Ricci – Studioso d’ Arte

2022 UNITRE Comprensoriale Ingauna

2023 Claudio Almanzi, giornalista

2024 Famiglia Noberasco

(C.S.)