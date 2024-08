Intelligenza Artificiale al centro del dibattito a Castello di Parole

Il 25 agosto al Castello di Riomaggiore “Cervelli, Menti, Algoritmi”

Il 25 agosto alle ore 18:30 al Castello di Riomaggiore ospiterà un evento nell’ambito della rassegna culturale Castello di Parole.

L’appuntamento si concentrerà su uno dei temi più discussi del nostro tempo: l’intelligenza artificiale e il suo impatto sulla società, sulla nostra percezione e sulle decisioni quotidiane.

Protagonisti dell’incontro saranno Tomaso Poggio, scienziato genovese e professore al Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston, riconosciuto come uno dei padri dell’intelligenza artificiale, e Marco Magrini, giornalista ed ex inviato de Il Sole 24 Ore.

I due autori presenteranno il loro libro “Cervelli, Menti, Algoritmi – Il mistero dell’intelligenza naturale, gli enigmi di quella artificiale” (Sperling & Kupfer), un’opera che esplora le complessità e le potenzialità dell’intelligenza artificiale, mettendo a confronto l’intelligenza naturale con quella artificiale.

L’evento si focalizzerà su come l’intelligenza artificiale, attraverso algoritmi avanzati, vasti set di dati e una potenza di calcolo senza precedenti, stia iniziando a replicare l’intelligenza umana.

Questa rivoluzione tecnologica, paragonabile all’introduzione dell’elettricità o del computer, promette di trasformare radicalmente la società, l’economia e la vita quotidiana, portando con sé sia opportunità che rischi. Il libro di Poggio e Magrini solleva importanti interrogativi su questi cambiamenti, pur riconoscendo che le risposte definitive sono ancora lontane.

Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Ornella D’Alessio, curatrice della rassegna, e vedrà la partecipazione della sindaca di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia, che ha commentato: “Ospitare a Riomaggiore due autori di questo calibro, tra cui uno dei pionieri dell’intelligenza artificiale, è un grande onore per la nostra comunità. Questi incontri non solo arricchiscono la cultura locale, ma promuovono una maggiore consapevolezza delle dinamiche globali e offrono importanti spunti di riflessione per la crescita personale e sociale”.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per approfondire un tema di grande rilevanza e per confrontarsi su come l’intelligenza, sia naturale che artificiale, ci aiuti a comprendere il mondo che ci circonda.

Castello di Parole – 25 agosto ore 18:30 al Castello di Riomaggiore con Tomaso Poggio e Marco Magrini con la presentazione del libro “Cervelli, Menti, Algoritmi – Il mistero dell’intelligenza naturale, gli enigmi di quella artificiale” (Sperling & Kupfer).