Il 15 agosto in centro storico torna “Ferragustando” .Portando avanti l’iniziativa dell’indimenticato Silvestro Pintori, il Civ Antiche Vie con il contributo della Camera di Commercio e di Confesercenti Genova propone, anche quest’anno, l’ormai immancabile Ferragustando, naturalmente il 15 agosto a partire dalle 12:30.

La formula collaudata di questo “pranzo sociale” consiste in una splendida e unica tavolata condivisa, da piazza Ferretto sino a Piazza San Bernardo, dove sedersi in mezzo agli altri e chiacchierare in attesa delle specialità preparate dai ristoranti della zona: Archivolto Mongiardino, Cibus 13, U Gelato du Caruggiu, Ristorante Jamila e Ristorante Kowalski proporranno infatti un menù completo dall’antipasto al dolce a un prezzo calmierato di 20 euro, scontato a dieci euro per bambini e over settanta.

L’evento, come detto, nasce da un’idea del compianto Silvestro Pintori – ristoratore, sommelier e artista tra le figure più rappresentative del centro storico di Genova, scomparso nel 2021 – per regalare a chi a Ferragosto rimane in città un momento di socialità e comunità accompagnato da un’ottima gastronomia. Un tempo e uno spazio regalati a un territorio complesso ma con tanta voglia di stare insieme in allegria.

Il menu di Ferragustando 2024 prevede i panzerotti del ristorante Jamila, le torte di verdure del Kowalski, l’insalata di farro di Arbanella, la pasta al forno dell’Archivolto Mongiardino, gli arrosticini di tonno, patate e caponata di Cibus 13 e la panna cotta e gelato a fior di latte, con crema caffè a richiesta, della gelateria U Gelato du Caruggiu di via San Bernardo, presso la quale è anche possibile prenotare il proprio posto alla tavolata. Disponibili, sempre previa prenotazione, anche menu per celiaci o intolleranti.