Torna ad Alassio la finale del Più Bello d’Italia

Torna dopo 27 anni ad Alassio la Finale Nazionale del primo e più famoso concorso di bellezza e talento maschile il Più Bello d’Italia, ideato nel 1979 dai fratelli Antonio e Silvio Fasano assieme all’artista torinese Rudy Valli.

La manifestazione aveva accompagnato al successo nel mondo dello spettacolo dei giovani talenti, quali Giorgio Mastrota (eletto nel 1988), Gabriel Garko (vincitore dell’edizione 1991), Ettore Bassi (1992), Beppe Convertini (1993) e Raffaello Balzo (1999).

Si articolerà in due giornate: sabato 27 agosto presso il Palazzetto dello Sport Lorenzo Ravizza, si terrà la presentazione a porte chiuse dei concorrenti davanti alla giuria. Sono 25 i ragazzi, provenienti da tutta Italia che parteciperanno alla finalissima.

Il via ufficiale sarà sempre sabato 27 agosto alle ore 17 in Piazza della Libertà, davanti alla sede municipale e poi sul Muretto, dal Molo o in spiaggia e altri luoghi simbolo della città per le foto di rito.

Domenica 28 Agosto alle ore 21 nella centralissima piazza Partigiani di Alassio, prenderà il via la finalissima: i ragazzi

si contenderanno il titolo dell’edizione 2022 e le altre prestigiose fasce storiche del Concorso come quella per il “Talento”, dedicata alla memoria del compianto Antonio Fasano.

Sul palco, VIP come il giornalista Edoardo Raspelli, artisti e cantanti, il comico di fama nazionale Marco Carena, volti televisivi e de “Il Cantante Mascherato”, influencers come Nina De Caprio , la medium Teodora Stefanova e molti altri.

Presenta la serata Cristina Carbotti, nota giornalista RAI, affiancata dalla collega Renata Cantamessa la nota “Fata Zucchina” giornalista e divulgatrice agroalimentare.

La Giuria, come sempre, sarà composta da sole donne: l’influencer Nina De Caprio, la medium Teodora Stefanova, Miss Inverno Arianna Caputo, Ex Miss Muretto Beatrice Bertolino, l’Air Stylist Giorgia Fontanetta, l’Architetto Simona Ivaldi, la Consigliera Cinzia Salerno, l’Avv. Margherita Gallo e Isabella Saladino Miss Senza Trucco.

“Siamo davvero felici di poter riaccogliere questa manifestazione – le parole di Angelo Galtieri vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Alassio che patrocina la finalissima – che già nei giorni che la precedono sta facendo molto parlare di sè. Felici in primis per Silvio Fasano patron dell’evento e grande amico, innamorato, riamato della Città di Alassio”

L’evento è patrocinato anche dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Savona.