Piazzale Parenzo bloccato per l’acquisto dei biglietti di Pisa-Genoa

Sul posto due volanti della polizia e della municipale che hanno chiuso la strada

Biglietti Pisa-Genoa. Oggi, nel tardo pomeriggio si è verificato un fatto curioso in piazzale Parenzo a Genova.

Presso la “Tabaccheria 13 bis” al 23 r. della piazza, si è formata una lunga coda che si è trasformata in un vero e proprio assembramento di persone che hanno invaso la sede stradale intralciando il traffico.

Sul posto sono giunte diverse volanti della polizia e due pattuglie della polizia locale con la strada che è stata chiusa al traffico per sicurezza.

Si è poi saputo che la coda e l’assembramento era dovuto all’acquisto da parte dei tifosi del Genoa per l’incontro con il Pisa di domenica 28 agosto.

«Il Genoa comunica – si legge in un comunicato della società – che i biglietti validi per il settore ospiti per la gara Pisa-Genoa di domenica 28 agosto, ore 20:45, saranno disponibili da oggi a partire dalle ore 15 in regime di vendita libera presso le ricevitorie abilitate al circuito TicketOne in Liguria.»

Il Pisa specifica che «la prevendita sarà attiva a partire dalle ore 15.00 di oggi (martedì 23 agosto) nel solo punto vendita Ticketone ‘Tredici Bis’ di Piazzale Parenzo 23/R a Genova».

L’alternativa è aspettare la vendita libera su Ticketone che inizierà dalle ore 19 di giovedì 25 agosto.

Il settore ospiti dell’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani ha una capienza di 950 posti.

