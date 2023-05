Torna a Recco: “Un Paradiso di conoSCIENZA e tecnologia”. Laboratori e conferenze dal 5 al 7 maggio tra i comuni Recco, Avegno, Bogliasco, Pieve Ligure, Sori e Uscio.

Torna a Recco, “Un Paradiso di conoSCIENZAa e tecnologia”. Tre giorni di laboratori, incontri e conferenze dedicate ai giovani, ma adatte anche agli adulti. E un calendario ricco di eventi che vede la collaborazione dei comuni del Golfo Paradiso. La seconda edizione di “Un paradiso di ConoSCIENZA” inizia il 5 al 7 maggio. Il programma di iniziative sono legate alla chimica, all’arte, alla logica, all’astronomia e alla scienza dei materiali.

Questi incontri permetteranno di far conoscere l’importanza della cultura scientifica e tecnologica. I comuni coinvolti sono Recco, Avegno, Bogliasco, Pieve Ligure, Sori e Uscio. Ideatore e direttore scientifico è il professor Riccardo Carlini, chimico e divulgatore scientifico.

«Con questa manifestazione vogliamo che i giovani, e non solo, si avvicinino alle discipline scientifico-tecnologiche. Il nostro compito è quello di far crescere nelle giovani generazioni la fiducia nella scienza, attraverso iniziative come queste – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba – la collaborazione tra i Comuni è finalizzata anche a incrementare la presenza dei turisti, con riferimento al particolare segmento culturale».

Gli eventi recchesi, in particolare, in programma sono due: sabato 6 maggio alle ore 10, in sala polivalente, con “Textures: tecnica e natura”, laboratorio di arte e tecnologia, relatore Manuela Brondo e sulla Rotonda Baden Powell il laboratorio di astronomia “Il cielo primaverile”.

Relatore Riccardo Carlini alle ore 21.15 che permetterà di scoprire la bellezza e i misteri delle stelle in questa stagione dell’anno. Ingresso è libero, con prenotazione prioritaria ai seguenti numeri della Pro Loco di Recco: tel. 0185722440 e 3348754058. ABov.