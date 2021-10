Torna a Genova Tipicamente Chiavari per 3 giorni. Dal 30 ottobre al 1° novembre una trentina di banchi di prodotti tipici liguri e non solo.

Torna a Genova Tipicamente Chiavari, mercatino agroalimentare.

Da sabato 30 a lunedì 1 novembre nuovo appuntamento con “Tipicamente Chiavari”

Sabato 30, domenica 31 ottobre ed eccezionalmente anche lunedì 1 novembre nuovo appuntamento con “Tipicamente Chiavari”, il Mercatino Agroalimentare a cura di Confesercenti Genova e patrocinato dal Comune di Chiavari.

Per ben tre giorni, dunque, dalle 9 alle 19 via Rivarola ospiterà una trentina di banchi di prodotti tipici in arrivo dalla Liguria e non solo, all’insegna del biologico e della qualità igp.

Sabato 30 ottobre alle ore 10, inoltre, è prevista la consueta visita guidata gratuita al centro storico cittadino e alle specialità del mercatino.

Maggiori informazioni

Info e prenotazioni al numero 010.2485129 o tramite messaggio privato sulla pagina Facebook di Tipicamente Chiavari.