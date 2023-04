Torna a Genova “A fior di pelle”, il 15 aprile una giornata di visite dermatologiche gratuite per la prevenzione e la lotta contro il melanoma.

Torna a Genova “A fior di pelle”, terza edizione. Prenotazioni aperte da lunedì 3 aprile.

L’evento è organizzato da Fondazione Alberto Castelli in collaborazione con Centro Oncologico Ligure-APS e con Istituto Giannina Gaslini, Ospedale Evangelico Internazionale, Ospedali Galliera, Ospedale Policlinico San Martino e Ospedale Villa Scassi/ASL3. Con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova.

Per tutta la mattinata di sabato 15 aprile, alcuni tra i principali ambulatori e ospedali cittadini saranno aperti per screening gratuiti al fine di prevenire, combattere e sensibilizzare la popolazione alla lotta contro il melanoma, una forma di tumore che colpisce ogni anno circa 15mila persone in Italia.

Le prenotazioni per le visite sono aperte a partire da lunedì 3 aprile telefonando dal lunedì al venerdì ai seguenti numeri: 345 2294494 per visite nelle sedi del Centro Oncologico Ligure-APS (via Sestri 34, via Sauli 5/20, piazza dell’Olmo 6) dalle ore 9 alle 18 e 010 5632090 per visite all’Ospedale Galliera dalle ore 9 alle 12 e dalle 13 alle 15.

Carlo Castelli, presidente della Fondazione Alberto Castelli, spiega:

«Siamo felici di portare finalmente in presenza una giornata di visite dermatologiche gratuite: negli ultimi due anni l’evento si è svolto online a causa della pandemia, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione attraverso la voce di medici ed esperti.

Quest’anno, finalmente, il progetto si sviluppa come era stato pensato fin dall’inizio, dopo la scomparsa di mio figlio Alberto a causa di un melanoma.

La prevenzione è fondamentale e attraverso la nostra Fondazione vogliamo diffondere il messaggio dell’importanza di sapersi prendere cura della propria pelle, attraverso gesti e consapevolezze che possono davvero salvare la vita.

Ringraziamo Centro Oncologico Ligure-APS, Regione Liguria, Comune di Genova e tutti gli ospedali aderenti, grazie ai quali questa giornata così importante è possibile. Ringraziamo inoltre Helan per averci fornito campioncini di creme per la protezione della pelle, che verranno distribuiti durante le visite».

Angelo Gratarola, assessore alla Sanità di Regione Liguria, dichiara:

«Non tutti sanno che il melanoma è il terzo tumore dopo quello ai polmoni e quello alla mammella, per causa di mortalità. Si tratta dunque di una patologia in costante aumento.

È quindi necessario attrezzarsi sempre meglio e mettere a punto strategie sempre più efficaci per individuarlo per tempo e intervenire tempestivamente con tutte le terapie necessarie. L’iniziativa “A Fior di Pelle” si muove in questa direzione. Alla Fondazione Alberto Castelli va dunque tutto il nostro sostegno».

Paolo Pronzato, coordinatore Diar oncoematologico di Alisa, sottolinea:

«Regione Liguria può contare su una buona rete per l’assistenza oncologica anche per il trattamento e la cura dei tumori della pelle, ricordando, inoltre, come le terapie negli ultimi anni abbiano fatto notevoli progressi e siano sempre più personalizzate anche per il trattamento delle forme più avanzate di queste patologie».

L’assessore alla Sicurezza, alla Protezione civile e al Volontariato del Comune di Genova Sergio Gambino, dice:

«La prevenzione è la prima arma che abbiamo a disposizione per difenderci dai tumori, melanomi in primis.

Parliamo di un tipo di tumore estremamente aggressivo e scarsamente riconoscibile se non da professionisti: proprio per questo controlli periodici ma regolari sono fondamentali. Ringrazio chi, anche quest’anno, ha deciso di portare nelle strade la lotta contro il melanoma facendo sia prevenzione che sensibilizzazione».

La Fondazione Alberto Castelli è nata nel 2020 e da allora, oltre ad organizzare iniziative per la prevenzione del melanoma, sostiene numerosi progetti e dà vita a diverse iniziative su tutto il territorio ligure a favore di bambini colpiti da varie malattie o in difficoltà socio-economiche. Ha inoltre avviato con l’Istituto Giannina Gaslini un dottorato di ricerca dedicato ai tumori infantili.

Durante la giornata, sarà possibile anche effettuare una donazione alla fondazione attraverso bonifico sul conto intestato a Fondazione Alberto Castelli il cui IBAN è il seguente: IT93U0623001495000031037066 (Banca Credit Agricole agenzia 6, Genova) oppure sul sito della fondazione http://www.fondazionealbertocastelli.it/sostienici.