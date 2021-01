Torino-Spezia, Italiano: Punto d’oro conquistato

Lo Spezia strappa un prezioso pareggio sul campo del Torino e sale a 18 punti in graduatoria; al termine della gara, è il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano a commentare la prestazione dei suoi ragazzi: “Penso che quella di oggi sia stata una gara di sofferenza, ma in cui abbiamo avuto diverse occasioni per portarci in vantaggio. Ma va bene così, perché in 10 uomini in questa categoria è davvero durissima fare punti, quindi non posso che fare i complimenti ai miei ragazzi.

Quello di oggi è un punto d’oro, un punto che ci fa crescere in autostima e mentalità, a fine gara infatti abbiamo esultato come se avessimo guadagnato una vittoria, sono contento perché questa partita ci può caricare a livello mentale in vista dei prossimi impegni.

Abbiamo reagito ad un momento difficile, conquistando due vittorie e un pareggio: ai miei ragazzi voglio fare i complimenti perché non era certo facile, ora ci aspetta l’ultima gara del girone d’andata che dovrà essere onorata come sempre abbiamo fatto finora.

Vignali? Nello spogliatoio ha chiesto scusa per l’espulsione e il lungo applauso dei compagni la dice lunga sulla qualità morale e sull’unione del gruppo che sono orgoglioso di guidare”.