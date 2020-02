Torino-Samp, Ranieri: Vittoria fondamentale

La Sampdoria torna alla vittoria e lo fa in rimonta in casa del Torino. Claudio Ranieri ha tante ragioni per sorridere e a fine gara può elogiare i propri ragazzi. «Sapevamo che questa partita sarebbe stata per noi vitale perché ci servivano punti – afferma a caldo il tecnico -. Il Torino aveva cambiato allenatore in settimana e in questo stadio la Samp ha storicamente sofferto, quindi vincere qui in questo momento è molto importante. Abbiamo giocato una buona gara».

Reazione. «In alcune circostante avremmo dovuto essere più pratici – prosegue Ranieri -. Alla prima vera occasione gli avversari hanno trovato il gol: purtroppo è un momento che gira così. Però la squadra ha reagito, come aveva reagito anche lunedì scorso con il Napoli: è nel suo carattere. Ci siamo sollevati un po’ in classifica ma non possiamo permetterci cali di tensione, dobbiamo continuare a guardarci alle spalle. Ramírez? È uno di quei giocatori in grado di alzare il livello di una squadra».