Tentato omicidio, 18enne savonese arrestato in Spagna

Un giovane di 18 anni, originario di Savona, è stato arrestato in Spagna dai Mossos d’Esquadra su richiesta della squadra mobile di Savona per il presunto coinvolgimento in un tentato omicidio avvenuto il 7 gennaio scorso nella darsena del porto di Savona.

Il ragazzo è stato individuato il 7 febbraio nel centro di Barcellona e arrestato in seguito a un mandato europeo emesso dalle autorità italiane.

Secondo quanto riferito dalla squadra mobile, il giovane avrebbe ferito con una lama da 23 centimetri un 24enne durante una discussione per motivi futili. Attualmente detenuto in Spagna, il giovane attende l’estradizione in Italia per affrontare le accuse.

Importante la cooperazione internazionale nelle operazioni di polizia.