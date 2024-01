Identificato e denunciato l’autore del ferimento in Darsena

Nell’ambito della sorveglianza territoriale intensificata durante le festività, i poliziotti delle Volanti hanno reagito prontamente a una segnalazione di ferimento in Darsena, procedendo all’identificazione e alla denuncia di un diciottenne con precedenti penali.

Durante la consueta attività di controllo, la squadra delle Volanti è intervenuta in risposta a una chiamata al 112 segnalante una persona ferita.

Sul luogo dell’incidente, i testimoni sono stati ascoltati e la vittima è stata tempestivamente assistita e trasportata in ospedale.

I poliziotti hanno subito individuato e fermato il giovane, trovandolo in possesso di un coltello.

Secondo la prima ricostruzione, l’episodio sembra essere scaturito da una lite tra le due parti coinvolte, culminando poi nel ferimento.

Il diciottenne è stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma, dopo l’identificazione e il sequestro di un coltello a scatto con lama di 23 cm.

È rassicurante sapere che il ferito, attualmente ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Questo intervento delle forze dell’ordine testimonia l’impegno costante nella prevenzione e nel mantenimento della sicurezza sul territorio.