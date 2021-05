Tennis – Weekend al Circolo Spezia che si lancia nel paddle

La Spezia – Un fine settimana vincente, quello scorso, per il Circolo Tennis Spezia a livello di Serie D “campo uomini”. In D3 la rappresentativa maschile di S. Venerio s’è imposta per 3-0 al Tennis Club Cavese, col medesimo “score” quella in D4 ha avuto la meglio sul Luniglobal, a livello “under” unica vittoria invece quella dell’ “U16” maschile: sul Tc Sarzana e sempre per 3-0.

A proposito, a Sarzana è impegnata in questo weekend del 15 e 16 Maggio la squadra spezzina di D2 maschile, torna in campo a San Benedetto intanto quella di D3. Inoltre a S. Venerio il “derby interno” a livello di D4.

Nel frattempo, adesso debutto assoluto del Cts nel campionato regionale di paddle, ivi scende in campo il complesso di Serie D con…Argenziano, Agostinelli, Bertola, Calcagnini, Caporilli Alice, Portunato Alessandro, Portunato Andrea, Richieri, Simonetti Elisa, Simonetti Andrea e Zacutti Cipollini.

Per quanto riguarda il paddle altresì, alle coppie Vagaggini-Ferdani e Richerme Rossetti il recentissimo torneo organizzato al club spezzino, rispettivamente nel tabellone “avanzato” e in quello “intermedio”.

Infine ha preso avvio il Torneo Open che, in loco, terrà banco fino a domenica 23 Maggio e si spera con poco o nessun intralcio da parte del tempo (orari di gioco comunque sul sito del circolo); 110 gli iscritti.

Nella foto la premiazione finale al torneo di paddle