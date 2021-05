Pallavolo – A Finale il debutto della Futura nei playoff

Ceparana – Sabato 15/5, ore 18 al “Berruti” di Finale Ligure, debutto della Futura Bertoni Avis Ceparana nei playoff di Serie C ligure (Girone Promo per la salita in B maschile) contro l’ Avis Finale. Mancano l’opposto e “bomber” Pierro, l’ala e vicecapitano Vincenzi e il libero Buriassi, per fortuna dovrebbe essere finalmente recuperato il “martello” Riccardo Baldassini. Inoltre una bella novità: entra nei ranghi della Futura la banda-opposto Tiziano Boggio, l’ “ex-Zephyr” da qualche anno negli Stati Uniti, dove gioca nella University of Cincinnati in Ohio; è in Italia per qualche mese, rientrerà negli Stati Uniti ad Agosto, per completare col dottorato biennale il triennio con cui negli Usa ha conseguito la laurea in Lettere classiche…o meglio, la seconda laurea, quella americana poiché quella italiana l’ha già conseguita a Pisa a suo tempo.

La squadra partirà nel primo pomeriggio. Arbitrano Giovanni Olivieri e Piera Basso.

Le altre partite in questa 1.a giornata del girone sono Grafiche Amadeo San Remo-Colombo Genova e Albisola-Colombiera Project.

Nella foto Tiziano “Tizzi” Boggio in allenamento