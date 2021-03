Teatro della Tosse: Art live streaming rinviato al 20 marzo

In attesa dei chiarimenti del Governo sullo spettacolo dal vivo, il Teatro della Tosse comunica che la diretta streaming sullo spettacolo “ART“, programmata in primo tempo per il 6 marzo, è stata rinviata a sabato 20 marzo, sempre alle ore 21 in diretta sui canali Facebook e Youtube del Teatro della Tosse, ed è disponibile per il pubblico gratuitamente.

Lo spettacolo, proposto lo scorso ottobre dal vivo, è una riflessione sul ruolo e sulla tenuta dell’amicizia e viene segnalato perché particolarmente incisivo nel testo e pregevole nell’interpretazione. Di seguito si riporta la recensione comparsa su questa stessa testata.

Elisa Prato