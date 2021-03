Cantieri in A10, auto tampona Tir: un morto tra Arenzano e Voltri. Tratto chiuso

Incidente mortale intorno alle 11 di oggi sull’A10, tra Arenzano e Voltri, in un tratto interessato da cantieri.

Un’auto ha tamponato un Tir al km. 17,4 dell’autostrada e il conducente del veicolo leggero è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco oltre agli uomini della Polizia stradale.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

Il tratto autostradale compreso tra Arenzano e il bivio con la A26 in direzione Genova è stato chiuso.

I responsabili della società Autostrade hanno comunicato che “la coda dei veicoli era correttamente segnalata”.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano diversi chilometri di coda in direzione Genova e chilometri di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Arenzano.

I veicoli leggeri sono stati invitati a uscire dall’autostrada e a viaggiare sull’Aurelia per poi riprendere l’autostrada a Genova Prà.

“Percorsi alternativi validi per le sole autovetture: dopo l’uscita obbligatoria ad Arenzano, dove segnaliamo 5 km di coda, percorrere la strada statale 1 Aurelia e rientrare in autostrada a Prà, sia per chi viaggia verso Genova sia per chi è diretto sulla A26. Per le lunghe percorrenze consigliate la A6 Torino-Savona, poi la A21 Torino-Piacenza-Brescia e rientrare sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce”.