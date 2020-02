Tante regate nel fine settimana in Liguria

SAVONA. 20 FEBBR. Tutta una serie di importanti eventi velici sono previsti in questo fine settimana da Sanremo al Tigullio. In acqua scenderanno svariate classi, dagli Optimist fino alle prestigiose imbarcazioni impegnate nelle regate d’ Altura.

Ad Alassio, da sabato fino a martedì, è in programma il tradizionale Meeting Internazionale della Gioventù per la classe Optimist, organizzato dal locale Cnam. Quest’anno ci sarà una grande novità: sarà infatti introdotto il nuovo format della “coach regata”, già molto utilizzata oltre confine con ottimi risultati. Nelle quattro giornate di prove due si svolgeranno con la tradizionale formula di regata, due con la possibilità invece, da parte dei coach, di correggere i propri allievi. Il Cnam di Alassio è il primo circolo in Italia a testare il nuovo sistema.

“L’idea – ci hanno spiegato al Circolo Nautico di Alassio – nasce non solo dall’ esigenza di rinnovarsI, ma anche dalla necessità di permettere ed invogliare anche i meno esperti, con un piccolo aiuto da parte degli allenatori che potranno intervenire con correzioni in tempo reale a confrontarsi sul campo di regata insieme ai top senza falsare i valori espressi in mare”.

A Santo Stefano al Mare, alla Marina degli Aregai, da oggi fino a domenica, si disputeranno le regate della classica “420&470 Carnival Race”. L’ appuntamento riservato appunto alle classi 420 e 470 è organizzato dallo Ycht Club Sanremo, in collaborazione con lo YC Marina degli Aregai ed il CV Capo Verde.

A Loano le imbarcazioni d’ Altura saranno impegnate sabato e domenica

nella 13esima e 14esima giornata del Campionato Invernale Marina di Loano. Scenderà in acqua la flotta delle classi ORC, IRC, Monotipi e Minialtura. Il Campionato è organizzato dal Circolo Nautico Loano, dal Cnam di Alassio e dal Circolo Nautico del Finale.

A Savona domenica verrà disputata la tradizionale “Regata in Maschera”, appuntamento riservato alle classi ORC e Crociera. La gara è organizzata dal Savona Yachting Club.

A Portovenere domenica è prevista la classica “Veleggiata Città di Portovenere”. Ad organizzarla è la ASD Forza e Coraggio.

A La Spezia sabato e domenica infine verranno disputate la prima e la seconda giornata delle “Regate di Primavera” per le classi ORC e Gran Crociera, organizzate dal Circolo Velico La Spezia.

PAOLO ALMANZI