Scherma, il ligure Armaleo sul podio in Cdm

Dopo il successo individuale di Udine e il terzo posto a squadre di Belgrado, Filippo Armaleo (Cesare Pompilio) si conferma ai vertici mondiali della categoria salendo sul podio anche nella gara a squadre di Coppa del Mondo Under 20 che si è disputata a Basilea (Svizzera) lo scorso fine settimana.

Filippo è salito in pedana a difendere i colori azzurri assieme a Giulio Gaetani, Riccardo Masarin ed Enrico Piatti; la squadra azzurra ha conquistato la medaglia di bronzo superando nell’ordine la Norvegia per 45-24 e la Francia per 37-34 prima di arrendersi in semifinale alla Svizzera (37-45) e battere la Polonia nella finale per il terzo e quarto posto col punteggio di 43-35.

Da segnalare, sempre in campo internazionale, la bella prova di Sofia Raggio (Club Scherma Rapallo) che si è classificata ottava nella prova di fioretto del Circuito Europeo Under 23 che si è disputata a Roma.