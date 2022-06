Tall Ships a Genova: i velieri sulla rotta di Santiago de Compostela

Sono arrivate alla Marina di Genova, presso porto turistico di Sestri Ponente, le Tall Ships, ovvero i grandi velieri che partecipano alla “Rotta Iacobus Maris”, per portare dal mare un messaggio di pace e collaborazione tra popoli.

Sarà possibile effettuare visite gratuite il giovedì pomeriggio, dalle 16 alle 20, e per le giornate di venerdì e sabato con orario 10-13 e 16-20, al fine di avvicinare i visitatori alla scoperta di queste storiche imbarcazioni promuovendo la collaborazione tra diversi paesi e nazionalità, con una particolare attenzione verso il coinvolgimento dei giovani e delle università.

La manifestazione è organizzata dalla Fundación Traslatio in collaborazione con il Comune di Genova, dove la tappa genovese è la prima fermata della Rotta Iacobus Maris, evento commemorativo della tradizione giacobina del trasferimento della salma dell’apostolo Giacomo, da Giaffa, porto principale della Palestina nel Medioevo, a Santiago de Compostela. Le Tall Ships attraverseranno il Mediterraneo con cinque soste in tre paesi: Genova, Valencia, Siviglia, Porto e infine Vigo.

I giganti del mare sono ben quattro: il brigantino a palo romeno “Mircea” da 82 metri, varato nel 1938, la goletta spagnola a tre alberi “Pascual Flores” di 35 metri, varata nel 1917, completa la flotta la goletta spagnola “Atyla” da 31 metri, varata nel 1984 e costruita negli seguendo tecniche tradizionali.

Con l’equipaggio di quest’ultima abbiamo parlato a lungo del viaggiare per mare con un mezzo d’epoca, del fascino di un equipaggio multietnico che favorisce in ogni momento l’ampliamento degli orizzonti umani e non solo marittimi.

Un gruppo eterogeneo per età, provenienza geografica e classe sociale che, a bordo di una nave d’epoca trova il proprio equilibrio e la propria organizzazione grazie al comandante ed agli ufficiali esperti nonché a personale preparato a favorire il lavoro di gruppo. Un’esperienza unica che trasforma il viaggio in nave un vero e proprio viaggio interiore, volto alla ricerca di parti nuove di sé, grazie alla collaborazione e la coesione tra persone. Un messaggio oggi davvero molto importante.

Domenica 26 giugno alle 11 le Tall Ships ripartiranno dal Marina Genova con la parata navale verso Valencia. Tra le navi storiche si segnala la presenza delle barche da regata VO70-E1, come un primo assaggio di The Ocean Race, la più famosa, dura e unica regata intorno al mondo in equipaggio, che arriverà per la prima storica volta in Italia, a Genova, a fine giugno 2023 dopo sei lunghi mesi di navigazione ed oltre 32.000 miglia nelle acque più difficili del pianeta.

The Ocean Race porterà infatti gli equipaggi a navigare in tutti gli oceani, toccando quattro continenti e otto città :Alicante (Spagna), Capo Verde (Nord Africa), Città del Capo (Sud Africa), Itajaì (Brasile), Newport Rhode Island (USA), Aarhus (Danimarca) e L’Aia (Olanda), prima di giungere a Genova, dove l’evento festeggerà anche il suo cinquantesimo compleanno.

Il mare e le navi sono quindi ancora grandi protagoniste nella nostra città, oggi portando con loro un importante e deciso segnale di pace e collaborazione internazionale. Roberto Polleri

Informazioni utili

I grandi velieri della Rotta Iacobus Maris sono visitabili:

Giovedì 23 giugno, dalle ore 16 alle ore 20. Venerdì 24 e sabato 25 giugno, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20 presso Marina Genova in via Pionieri e Aviatori d’Italia a Genova

L’ingresso alla manifestazione, il parcheggio e la visita ai velieri sono gratuiti.

Photo Gallery

1 di 6