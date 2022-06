Genoa, tutto pronto per la campagna abbonamenti rossoblu

Presentata ufficialmente la campagna abbonamenti per la prossima stagione del Genoa, quella del ritorno in serie cadetta dopo 15 anni.

“Vogliamo creare un rapporto stretto con i giovani – ha spiegato il direttore generale del club Flavio Ricciardella – potranno venire allo stadio con tariffe ridotte: Under 18 su tutto lo stadio, Under 21 su alcuni settori. Ci siamo fissati l’obiettivo di superare il numero di abbonati raggiunti nel 2019/20”. Furono quasi 19mila. Sconti in tutti i settori. La Gradinata Nord costava 210 euro e oggi costa 175.

Sarà possibile abbonarsi a partire da giovedì 24 giugno e nei prossimi giorni sarà pubblicato sui canali social della società anche un video dedicato alla campagna abbonamenti che riporta un claim ben preciso: “Dall’inizio per sempre”.