Sul grande schermo Twenty One Pilots Cinema Experience. In arrivo nelle multisale UCI il 19 e il 20 maggio.

Sul grande schermo Twenty One Pilots Cinema Experience, celebrazione musicale.

Arriva nelle multisala del Circuito la celebrazione dell’ultimo album del duo vincitore ai Grammy Awards

Il 19 e 20 maggio nelle multisala del Circuito arriva Twenty One Pilots Cinema Experience, un evento straordinario che proporrà sul grande schermo, con audio e video rimasterizzati, la versione integrale della performance ideata nel 2021 per celebrare l’uscita dell’ultimo album del duo vincitore ai GRAMMY® Awards, Scaled And Icy.

L’evento, distribuito in Italia da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY e MYmovies.it, sarà proiettato in inglese con sottotitoli in italiano.

Con il cantante/chitarrista dei Twenty One Pilots Tyler Joseph e il batterista Josh Dun, Twenty One Pilots Cinema Experience offre una reinvenzione psichedelica e teatrale delle loro performance live.

Questo concerto intenso e abbagliante immerge lo spettatore nelle dinamiche e nel catalogo eclettico di una delle band più creative dell’attuale panorama musicale mondiale, proprio in occasione della pubblicazione del loro ultimo album, Scaled And Icy.

Risultato di sessioni virtuali registrate a distanza che hanno visto il duo reinventare le abitudini sconvolte dalle emozioni e dai pensieri del 2020 – ansia, solitudine, noia, dubbi –

l’album è una raccolta di canzoni che procedono attraverso battute d’arresto e si concentrano su quelle possibilità che, in ogni circostanza, vale comunque la pena ricordare. Scaled And Icy ha debuttato al numero 1 delle classifiche “Rock Albums” e “Alternative Albums” di Billboard e si è classificato in terza posizione nella “Billboard 200”,

conquistano la più grande settimana di apertura per un album rock nel 2021.

Nel maggio 2021 i Twenty One Pilots hanno trasmesso in live streaming il loro concerto, apprezzato dai fan di oltre 200 paesi.