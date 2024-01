Successo all’Unitre di Albenga per conferenza sulle Residenze Sabaude

SAVONA – Grande successo nella “Città delle Torri” fra gli studenti dell’Unitre e fra gli appassionati di Storia per la conferenza del dottor Andrea Carnino sulla storia e sui luoghi sabaudi, in particolare sulla palazzina di caccia di Stupinigi. Più di cento gli ascoltatori presenti nell’Aula Magna di Palazzo Oddo.

Andrea Carnino è stato in quest’anno accademico il sesto relatore a salire sul palco delle conferenze in via Roma, 58. Prima di lui si sono avvicendati con altrettanto successo il professor Santino Nastasi, gli economisti Gianluca Pezzato e Michele Isetta, la nutrizionista Sandra Berriolo e la professoressa Brunella Bovio.

“Quest’anno- ci spiega il presidente dell’Unitre Claudio Almanzi- il numero delle conferenze è ulteriormente aumentato, in totale quindici: segno dell’interesse crescente che suscitano nel pubblico e della sempre più larga cerchia di personaggi del mondo della cultura, dell’arte, dell’ economia, delle professioni e del volontariato che seguono con simpatia le nostre attività e che, del tutto gratuitamente, vengono a tenere lezioni ad una platea molto ampia perché, mentre le lezioni sono rivolte agli iscritti Unitre, le conferenze sono invece aperte a tutta la cittadinanza”.

Attualmente sono quasi 500 gli studenti che frequentano i 70 corsi che si tengono in tre plessi: ad Albenga, Ceriale e Borghetto Santo Spirito. Le attività accademiche dell’Uni3 Comprensoriale Ingauna sono molteplici. Si tratta di una realtà culturale e sociale che, a più di 30 anni dalla nascita, è cresciuta così tanto da essere ormai la più importante struttura formativa per adulti dell’intero comprensorio.

Il sodalizio oltre ad occuparsi di corsi, incontri, concerti, dibattiti, mostre e convegni, organizza anche gite culturali, viaggi di istruzione, passeggiate e feste per rafforzare lo spirito di fratellanza, amicizia e collaborazione fra i soci.

“Anche quest’anno – conclude Almanzi– il gruppo di insegnanti ed esperti, guidato dalla professoressa Anna Tagliasacchi, che ha il compito di organizzare i corsi, si è impegnato notevolmente, predisponendo per questo accademico 2023- 2024 un gran numero di corsi che stanno riscuotendo un grande successo.

Le proposte sono le più svariate: si va dalle Lingue straniere alla Storia, alla Musica, mentre grande rilevanza è stata data anche all’aspetto ludico e sanitario con corsi di ballo, danza, yoga e ginnastica. Ci tengo a precisare che ai nostri corsi ci si può iscrivere in ogni momento dell’anno in quanto la segreteria, è sempre aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdi dalle 15 alle 17”.

Dopo la conferenza del dottor Andrea Carnino il programma proseguirà con il seguente calendario. 25 gennaio professoressa Patrizia Petruccione: “Parole d’amore nelle letterature classiche”; 1 febbraio dottor Andrea Carnino: “Luoghi sabaudi: Avigliana e Giaveno Sabaude”; 8 febbraio dottoressa Maria Grazia Timo: “Leggere che passione”; 15 febbraio professor Beppe Peretti: “L’Arno e il Tevere in bici: una pedalata nel cuore della storia e della cultura italiana”; 22 febbraio professoressa Patrizia Petruccione: Parole d’amore nella letteratura italiana; 29 febbraio dottor Andrea Carnino: “Storia dei Principi del Pozzo della cisterna; 7 marzo professor Riccardo Aicardi: “Folklore”; 21 marzo professor Beppe Peretti: “La Palestina a piedi: i luoghi della Bibbia e del Vangelo dove visse e operò Gesù di Nazareth”; 11 aprile professor Jacopo Marchiso: “Il Teatro degli Scrittori” ed il 18 aprile il professor Davide Baglietto e la cantante Olinda Di Dea “La musica popolare”.

Per coloro che volessero avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi alle segreterie dell’Unitre3 ingauna (a Palazzo Oddo, in via Roma, 58, ad Albenga. A Borghetto Santo Spirito la segreteria si trova a Palazzo Elena Pietracaprina (Biblioteca Comunale) tel. 0182 973016, mentre a Ceriale è situata presso la CRI in via Tagliasacchi,93 tel 3274821000.

E’ possibile anche visitare la pagina FB Uni3ingauna, o scrivere all’ indirizzo di posta elettronica ingaunatre@gmail.com, o visitare il sito Internet www.Unitrecomprensorialeingauna.it

ADALBERTO GUZZINATI