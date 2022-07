Successo ad Alassio per il Cinema all’ aperto Don Bosco

SAVONA. 6 LUG. Ha riaperto con successo nella “Città del Muretto” l’Arena del Cinema del “Don Bosco”. L’ interessante cartellone, offre una programmazione estiva rivolta, sia al cinema di qualità, sia a quello per famiglie. Come ogni anno le serate al cinema all’aperto sono molto attese non solo dagli alassini, ma anche nei comuni viciniori. Da tanti anni infatti l’apertura del famoso cinema all’aperto dei Salesiani offre alle famiglie di residenti e turisti l’occasione di trascorrere piacevoli serate di cultura e divertimento. Il via della programmazione è stato dato dall’attesissimo “L’arma dell’inganno- Operazione Mincemeat” di John Madden.

Questo appuntamento culturale estivo ormai da più di 80 anni raduna un folto pubblico di appassionati intorno ai titoli migliori della stagione cinematografica.

Realizzata dall’associazione CGS Adelasia in collaborazione con l’Istituto Don Bosco e l’Associazione Ex-Allievi Don Bosco la rassegna comprende la proiezione di una ventina di film fra i migliori delle ultime stagioni. “Non mancano i grandi successi italiani – spiegano al Don Bosco- come “Corro da te” (l’8 e 9 luglio, 11 e 12 agosto) di Riccardo Milani, “Il giorno più bello” (9 e 10 agosto) di Andrea Zalone ed “Ennio” (28 agosto) di Giuseppe Tornatore.

Grande attesa anche per i molti film delle case di produzione americane come il film di apertura di Jhon Madden ( che è stato proiettato l’ 1 e 2 luglio), “Marry Me” di Kat Corro (stasera e domani, e successivamente il 7 e 8 agosto), “Top Gun:Maverick” di Joseph Kosinski (19 e 20 luglio, 16 e 17 agosto), “Elvis” di Baz Luhrmann (26 e 27 luglio, 18 e 19 agosto). Non mancano inoltre i film adatti a tutta la famiglia dall’attesissimo “Lightyear – La Vera Storia di Buzz” di Angus Mac Lane (22 e 23 luglio, 13 e 14 agosto) al nuovissimo “Jurassic World 3 – Il Dominio” di Colin Trevorrow (29 e 30 luglio, 20 e 21 agosto).

Particolare infine l’attesa per i musical: dal pluripremiato “Cirano” di Joe Wright (2 e 3 agosto) al celeberrimo “West side story” del grande regista Steven Spielberg (23 e 24 agosto). Per ulteriori informazioni è possibile contattare il CGS Adelasia al numero 3208529940 (anche su WhatsApp!) oppure al numero 0182640309.

Per conoscere le altre innumerevoli iniziative del “Don Bosco” di Alassio consultare le pagine FB Arena Estiva Don Bosco 2021 e quella Istituto Don Bosco Alassio. La biglietteria apre alle ore 21 e gli spettacoli iniziano alle ore 21 e 30. C’è anche il servizio bar e la possibilità di parcheggio a pagamento.

CLAUDIO ALMANZI