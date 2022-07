“Sahara”, il nuovo singolo di Ruggero, il cantautore fiorentino esce con il suo nuovo inedito dal sound che si avvicina ai ritmi africani

“Sahara”, il nuovo singolo di Ruggero, mixati con sonorità sudamericane. Il cantautore, con questo nuovo singolo, racconta una ragazza libera e alla scoperta della propria

femminilità e sessualità. Brano disponibile su Spotify e nei migliori digital stores.

6 Luglio 2022 | Esce oggi sulla piattaforma Spotify il nuovo singolo del cantautore Ruggero

un nuovo inedito tra ritmi africani e sonorità sudamericane che regalano un mix fresco ed

estivo pronto a far ballare.

Il brano nasce dal racconto di una ragazza libera di vivere la

propria femminilità e sessualità, ed arriva dopo un percorso che parte dal primo album

pubblicato, “La Gente Mi Chiama Ruggero”, dall’artista nel 2019 – “Da quel momento

ad oggi è cambiata e aumentata la consapevolezza musicale che ho di me stesso e soprattutto

il bagaglio di esperienza che porto con me.

Cerco di vivere sempre al massimo le emozioni e

i momenti della vita, sia quelli positivi che quelli negativi, perché mi portano in qualche

modo ad evolvermi umanamente e di conseguenza sul lato artistico: ristagnare sarebbe un

dramma” – racconta il cantautore.

Sahara è scritta da Filippo Lazzari(Alias Ruggero) e stata prodotta presso il Pleiadi Studio

di Bagno a Ripoli (FI) e disponibile da oggi su Spotify e in tutti i digital stores. Proprio

riguardo a queste piattaforme musicali, che permettono alla musica di arrivare

istantaneamente al fruitore di musica, Ruggero ci dice la sua – “Sicuramente sono una

conquista per chi vuole avere la possibilità di essere ascoltato o trovato da chiunque nel

mondo.

Una volta o avevi soldi da investire, o dovevi entrare nei circuiti discografici giusti.

Stop. Il punto è che se vuoi fare la differenza devi comunque farti largo trovando una via

particolare, perché la concorrenza è vastissima e su Spotify escono qualcosa come 60.000

brani ogni giorno”.

Ruggero inizia la sua carriera a 19 anni esibendosi al Caffè Concerto Paszkowski di Firenze,

nel 2015 è la voce delle tappe toscane del batterista internazionale Will Hunt, un anno dopo

ha ideato e promosso lo spettacolo di beneficienza “L’isola che…c’è!” presso il teatrocinema Sala Esse. Uno dei momenti più importanti arriva nel 2019 quando esce il primo

album “La Gente Mi Chiama Ruggero”, cd composto da tutti inediti e completamente

autoprodotto.

Nel 2020 il progetto che ha occupato di più Ruggero è stato “Atineres” una web serie

musicale distribuita su YouTube e che l’anno successivo è diventata il concept album

“Atiners – questo film che si chiama vita”.

In questi anni di pandemia dunque, nonostante le difficoltà per il mondo dello spettacolo e

della musica, Ruggero non si è mai fermato – “Dal punto di vista professionale sicuramente

sì, perché io vado forte nella parte live. Dal punto di vista artistico e umano, invece, credo e

ho sempre avvertito la pandemia come un’occasione di crescita, che però ho il rammarico e

il sentore di non aver sfruttato a dovere”.

Un’artista che sicuramente è pronto a crescere ancora e a cogliere più sfide possibili nel

proprio futuro, non a caso nel 2021 è stato selezionato da “Musicultura” tra le 63 proposte

emergenti italiane più interessanti.

– “Sognando in grande ma ragionando per step vorrei

scrivere canzoni per artisti importanti. Mi piacerebbe molto sfruttare la mia versatilità per

cucire addosso ad altri le mie creazioni. Spesso compongo pezzi che, cantandoli, non mi

fanno sentire a mio agio e vorrei cederli. È una sensazione molto strana ma anche

stimolante” – conclude Ruggero.

Sahara esce dopo un anno e mezzo dall’ultimo singolo inedito “Hey!” – “Era troppo tempo

che non pubblicavo qualcosa di inedito e questa estate, dopo un sacco di cattive notizie dal

mondo, mi è venuta voglia di un pezzo caldo, sensuale e radioso. Vedo Sara (la protagonista

del testo) che balla come una pazza in una discoteca sulle note di questa canzone. Vorrei che

la gente la sparasse in macchina a tutto volume la sera quando esce dal lavoro o mentre va

al mare”.