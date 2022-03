Successo a Genova con JeanFrançois Bernard, chansonnier in concerto sold out ieri pomeriggio al Grand Hotel Savoia.

In occasione della ricorrenza che celebra la donna l’Associazione Musicamica ha organizzato il concerto “L’important c’est larose, l’important c’est la femme”.

Un evento speciale ed estremamente ricco di passione con la travolgente musica d’amore francese che ha riempito in brevissimo tempo e in anticipo la sala del Grand Hotel Savoia.

Sold out in pochi giorni

L’ampia risposta del pubblico ha avuto come risultato un tutto esaurito nell’arco di pochi giorni.

Un piacevole successo per l’Associazione organizzatrice e la sua Direttrice Giovanna Savino.

Le adesioni sono state talmente tante che Musicamica ha dovuto rinunciare ad un numero cospicuo di ospiti.

Ma con estremo piacere arriva l’annuncio di un BIS.

Il concerto replicherà il giorno 20 marzo alle 17:30 al Grand Hotel Savoia di Genova

La stessa Direttrice di Musicamica, Giovanna Savino, commenta:

“Siamo davvero felici del successo di questa iniziativa. Non ci aspettavamo un sold out in così pochi giorni.

Abbiamo dovuto rinunciare alla presenza di molti ospiti, e per questo la decisione di replicare l’evento.

Un concerto pensato per celebrare la donna in occasione dell’8 marzo, con una musica, quella del grande chansonnier JeanFrançois Bernard, che si sposa perfettamente con il tema.

Ma l’amour non si può limitare ad una sola festa, va celebrato sempre. E vista la grande richiesta di partecipazione siamo felici di replicare il concerto.”

Maggiori info sul concerto replica

Concerto del 20 marzo ore 17:30 presso il Grand Hotel Savoia di Genova.

JeanFrançois Bernard (chansonnier), Daniele Trucco (Pianoforte)

Ingresso a contributo minimo di €10

Accesso contingentato e solo con Green Pass e mascherina.

Per prenotazioni: 339 653 1632

JeanFrançois Bernard

Istrionico e poliedrico personaggio poliglotta, sospeso tra lo scorso Secolo e quello attuale nel mondo della Chanson Française Classique del ‘900.

Nasce in Francia, a St.Laurent du Var,(Nizza), da madre francese Jeanne BERNARD, ballerina del LIDO, Insegnante di Danza e Pianoforte e da padre italiano, Ufficiale di Cavalleria e Chitarrista.

Grande sportivo diventa Istruttore Federale di Sci, di Vela e di Equitazione, viaggia e lavora per oltre 40 anni in Medio Oriente, Europa Est e Ovest, America e Africa vivendo per lunghi periodi in Francia ed in Italia dove adesso risiede, proprio qui a Genova.

Giovanissimo conosce Fred Buscaglione e, negli anni ‘70, Paolo Conte, e di entrambi ne diventa traduttore ed interprete.

Dei molti anni passati in Francia ne trascorre 7 a Parigi dove diventa amico-allievo di Gilbert Becaud.

Avvia la sua carriera artistica di Chansonnier, prendendo dalla madre il nome d’arte di JeanFrançois BERNARD.

Grazie alla sua voce, graffiante, confidenziale, sempre calda e coinvolgente, è stato definito dalla Critica Musicale Parigina il “Tom WAITS” della Chanson Française.

Giorgia Cadenasso