La piscina Vassallo di Bogliasco palcoscenico per il talento con “Waterpolo Women’s Cup”

8 marzo 2022: la piscina Vassallo di Bogliasco palcoscenico per il talento con “Show Your Talent – Waterpolo Women’s Cup”.

Dalle ore 16 le prime squadre femminili della pallanuoto ligure Bogliasco 1951, U.S. Luca Locatelli Genova e Rapallo PN si sfideranno in un triangolare d’eccellenza.

Il torneo che vedrà impegnate in acqua le squadre liguri è solo una delle diverse iniziative volute e organizzate da Bogliasco 1951, Netafim Italia e Lions Club Golfo Paradiso con il patrocinio del Comune di Bogliasco per l’International Women’s Day.

Il tema internazionale “Break The Bias – Spezza i pregiudizi” sarà infatti lo spunto per una giornata dedicata al talento a tutto tondo, senza distinzioni di genere.

Bogliasco 1951, storica società di pallanuoto, da oltre 70 anni fucina di talenti dell’acqua clorata e punto di riferimento del movimento italiano, darà il via a una campagna di adesione a giornate gratuite di porte

Alla luce delle attuali normative Anti Covid, per assistere alle partite sarà necessario prenotare la partecipazione al seguente indirizzo web: https://bit.ly/8marzoShowYourTalent

L’ingresso sarà a offerta libera e l’importo raccolto interamente devoluto a favore a favore dell’associazione Ponticello APS – Genova per l’assegnazione di una borsa di studio presso UniGe a una ragazza meritevole e priva di adeguati mezzi economici.