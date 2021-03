Covid follia, a 7 anni compleanno con amichetti: vicini chiamano 112. Festa interrotta

Ieri, su segnalazione dei vicini che hanno chiamato il 112, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cairo Montenotte e della stazione dell’Arma di Sassello sono stati costretti a intervenire in casa di un bimbo di 7 anni che stava festeggiando il compleanno con gli amichetti.

I militari hanno interrotto l’evento che si stava svolgendo presso un’abitazione privata in via Colla a Cairo Montenotte.

Nel corso dell’intervento è stato accertato che all’interno dell’abitazione erano presenti 22 minori, di cui tre con più di 14 anni, e sette adulti, in violazione delle norme anti Covid imposte dal Governo.

“Ai carabinieri intervenuti – hanno spiegato dal Comando provinciale dell’Arma – pur comprendendo il dispiacere per il festeggiato di 7 anni, non è rimasto altro da fare che interrompere la festa e contattare i genitori dei bambini che erano stati accompagnati presso l’abitazione con l’intento di andare a riprenderli a festa finita per identificarli, affidare loro i figli e procedere con le contestazioni di 16 contravvenzioni, dell’importo di 400 euro l’una, alle norme che impongono il divieto di assembramento e le regole per fare visita a parenti e amici”.