Stranieri rubano bici e la vendono su Facebook: presi dalla polizia

Lo scorso 12 luglio, un cittadino si recava presso gli uffici della Questura per sporgere denuncia per il furto della propria bicicletta, avvenuto qualche giorno prima in via del Prione proprio davanti al suo negozio.

Circa due settimane dopo, navigando su internet, l’uomo e la sua compagna avrebbero individuato la bicicletta oggetto del furto, sul portale Market Place di Facebook, messa in vendita al prezzo di 500€.

Dopo aver contattato on-line il venditore ed essersi accordati per l’acquisto al prezzo di 450€, si davano appuntamento in piazza Cavour per lo scambio.

Nel frattempo, il denunciante rappresentava il tutto agli uomini della Squadra Mobile della Questura che immediatamente procedevano ad effettuare un appostamento sul luogo fissato e, all’orario pattuito, procedevano a fermare due cittadini stranieri che si presentavano all’appuntamento con la bicicletta.

Condotti presso gli uffici della Questura, i due giovani, sono stati identificati quali un marocchino di 23 anni munito di regolare permesso di soggiorno ed un tunisino di 24 anni già destinatario dell’Ordine del Questore della Spezia a lasciare il territorio nazionale.

I due dimoranti alla Spezia sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per ricettazione e la loro posizione è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura della Spezia.