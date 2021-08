Al mattino ruba in farmacia. Al pomeriggio va a firmare: denunciata

E’ successo ieri mattina a Cornigliano in via Gattorno

Una 41enne genovese è stato denunciato per il furto aggravato. Durante la mattinata la Volante del Commissariato Cornigliano si è recata presso una farmacia dove era stato perpetrato un furto da parte di una donna che si era già allontanata.

Visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza si è potuto vedere chiaramente la responsabile del reato che, mentre stazionava all’interno dell’esercizio, prelevava alcuni prodotti cosmetici per un valore di circa 400 euro dagli scaffali e li occultava nella borsa per poi uscire senza pagare.

La donna è ben conosciuta dai poliziotti in quanto si presenta due volte al giorno al Commissariato essendo sottoposta all’obbligo di firma.

Infatti, proprio durante la mattinata aveva ottemperato il suo obbligo di firma per poi recarsi nella farmacia per rubare.

Nel pomeriggio si è presentata puntualmente negli uffici di Piazza Rizzolio per ottemperare al suo secondo obbligo giornaliero e ha firmato anche l’elezione di domicilio per la denuncia in stato di libertà per il furto perpetrato.