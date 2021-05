Storytelling in the garden a Varazze. Iniziativa per bambini dai 3 agli 8 anni tutta in lingua inglese, per imparare divertendosi.

Storytelling in the garden a Varazze a luglio 2021: 5 incontri per imparare l’inglese divertendosi

Cinque incontri, 5 storie e attività, tutto in lingua inglese, un playgroup per bambini dai 3 agli 8 anni, a cura delle bravissime sorelle Bruzzone: un valore aggiunto per la città di Varazze!

La “Sweet Home Lab” di Anastasia in collaborazione con “All You Can Read – Independent Usborne Organiser ” di Eleonora, le note e simpatiche sorelle Bruzzone, invitano i bimbi di Varazze, dei comuni limitrofi e di quanti si trovano in vacanza nella “Città delle Donne”, a partecipare ai 5 (cinque) appuntamenti in programma tutti i giovedì del mese di luglio 2021 (nei giorni 1, 8, 15, 22, e 29), con inizio alle ore 17:45 nel giardino dei Fratelli Stellati, adiacente all’Oratorio di Nostra Signora Assunta, nel centro di Varazze, per un’esperienza di inglese giocando attraverso la lettura di storie diverse ad ogni incontro.

Dalle pagine Facebook un commento delle sorelle Bruzzone:

«Un progetto avallato anche dal comune di Varazze, nella persona dell’assessore alla cultura Mariangela Calcagno, che ci ha dato la disponibilità dei giardini antistante la sala dei Fratelli Stellati.

Aspettiamo i vostri bimbi per un’esperienza di inglese giocando attraverso la lettura di 5 storie diverse.

E se volete fare un regalo originale perché non offrire uno di questi incontri per il compleanno dell’amichetto/amichetta? Basta contattarci (Anastasia: 3404196747) ed invieremo il voucher regalo.

Non fate perdere ai vostri bimbi questi incontri … ci si diverte e si impara! E … da non sottovalutare, in orario da aperitivo. Vi aspettiamo!»

Per partecipare agli incontri è necessario prenotarsi perché i posti sono limitati, nel rispetto della sicurezza e delle normative attualmente in vigore.