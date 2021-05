Elisa Crosta presenta il suo primo romanzo, “Ballerine nere numero 33”, il 31 maggio alle 18 dalla Mondadori di Genova.

Elisa Crosta presenta il suo primo romanzo lunedì 31 maggio alle ore 18.00 in diretta streaming dalla Mondadori Bookstore di Genova in Via XX Settembre.

“Ballerine nere numero 33” è il libro dell’autrice genovese Elisa Crosta, pubblicato per la casa editrice romana Dialoghi.

L’autrice ha scelto di devolvere il suo compenso alla cooperativa sociale BeFree, centro antiviolenza di Roma.

Per informazioni: www.befreecooperativa.org

Trama

“Ballerine nere numero 33” è la storia di una bambina di nove anni, Lucia Mollica, che con un diario di nove giorni racconta cosa si prova ad affrontare un trauma: la morte della mamma.

Non è un racconto al passato, non ci sono le riflessioni di un adulto che guarda alla propria storia dal porto sicuro degli anni, ma solo i pensieri e la quotidianità di una bambina. Eppure il suo non è un racconto drammatico: è una storia delicata, a tratti leggera, spontanea.

Lucia ci fa entrare a casa sua, dove corrono frenetici una sorella adolescente, improvvisamente adulta, un padre che si trova solo e che non sa più come parlare, due nonne che cercano di coprire il vuoto con la loro presenza troppo ingombrante, fatta di cibo, attenzioni e parole, una zia che diventa l’unico punto fermo in un vortice impazzito, l’unica che provi a dare le risposte difficili di cui Lucia ha bisogno e di cui tutti hanno paura.

Il racconto dei nove giorni si amalgama con episodi del passato di Lucia, in cui tutto era ancora normale, possibile, fatto di momenti in famiglia, di conquiste, di pagine divertenti e di episodi in cui il mondo degli adulti a volte sembra non avere senso.

L’Autrice

Elisa Crosta nasce a Genova nel 1983. Si trasferisce a Torino dove si laurea in Comunicazione di Massa e poi a Roma, dove vive attualmente. Scrive per passione, da sempre. Partecipa e ottiene riconoscimenti in diversi concorsi letterari. “Ballerine nere numero 33” è il suo primo romanzo.

Giorgia Cadenasso