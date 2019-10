Statistiche Genoa: Grifone nono per numeri di tiri in porta

Tra le statistiche che riassumono l’andamento di queste prime sette giornate, alcune positive, altre meno, ce n’è una in cui la squadra staziona nella parte sinistra della classifica. Riproduce il totale dei tiri in porta prodotti dagli attaccanti insieme ai compagni. Il Genoa figura infatti al nono posto nelle rilevazioni ufficiali della Lega Serie A, per numero di tentativi di andare a bersaglio. Sono state 70 le conclusioni. Di queste 35 sono state indirizzate nello specchio (8 i gol come il Parma), altrettante sono sfilate sul fondo. In termini di passaggi riusciti (340) i nostri occupano invece l’undicesima posizione.