Genoa, promozioni per la sfida con il Brescia

Per la sfida con il Brescia, sabato 26 ottobre (20:45), il club ha abbassato i prezzi dei biglietti, in ogni settore, rispetto alle precedenti partite. Questi i costi (*Under 16): Tribuna Inf. Centrale: 80 euro (*40), Distinti 30 euro (*15), Settore 5 e Gradinata Sud 20 euro (*10), Ospiti 20 euro (*10). La prevendita scatterà lunedì, dalle ore 10, nelle ricevitorie Ticketone e sulla rete on-line. Da martedì si aggiungerà il Ticket Office del Genoa Museum and Store, dove si possono ancora sottoscrivere abbonamenti e tessere del tifoso. Per il match con le ‘rondinelle’ il club ha disposto inoltre l’ingresso omaggio Under 14 in Sud e Distinti, previa presentazione alla rivendita ufficiale al Porto Antico entro la vigilia. Prezzo di 1 euro invece alle biglietterie del Ferraris il giorno del match.