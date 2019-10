Pallanuoto, torna la A1M con la seconda giornata

Torna sabato 19 ottobre la serie A1 maschile con la seconda giornata.

Sport Management-CC Ortigia: fischio d’inizio alle 18.00, con telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione, per un match che promette spettacolo tra due squadre decisamente ambiziose. All’insegna dell’equilibrio e tutte da vivere anche CN Posillipo-RN Florentia, Iren Genova Quinto-Roma Nuoto, RN Savona-Telimar e Lazio Nuoto-Campolongo Hospital RN Salerno: quattro partite che mettono in palio già punti importanti per la zona europa e la lotta salvezza. Impegno sulla carta non proibitivo, invece, per l’AN Brescia che ospita la giovane e rinnovata Canottieri Napoli.

Nell’anticipo di mercoledi 16 la Pro Recco – impegnata nei preliminari di Champions League – ha sconfitto 19-8 la Pallanuoto Trieste, con manita di Aicardi, poker di Di Fulvio e tripletta di Mandic.

A1 maschile – Programma 2^ giornata

Mercoledì 16 ottobre

Pro Recco-Pallanuoto Trieste 19-8

Sabato 19 ottobre

17.00 CN Posillipo-RN Florentia

Arbitri: Fusco e Collantoni

18.00 Sport Management-CC Ortigia – live su Waterpolo Channel

Arbitri: Pinato e Castagnola

18.00 AN Brescia-CC Napoli

Arbitri: Centineo e Schiavo

18.00 Iren Genova Quinto-Roma Nuoto

Arbitri: D’Antoni e Carmignani

18.00 RN Savona-Telimar

Arbitri: Alfi e Paoletti

18.00 Lazio Nuoto-Campolongo Hospital RN Salerno

Arbitri: Brasiliano e Zedda

