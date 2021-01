Spezia-Verona, Meluso: Continuiamo a credere nel progetto

Lo Spezia cade in casa contro l’Hellas Verona e a fine gara anche il Direttore Generale dell’Area Tecnica Mauro Meluso prende parola.

“Penso che questa squadra abbia abituato a prestazioni veramente positive, quindi dispiace molto vederla uscire dal campo senza punti.

Se fossimo inferiori agli altri non ci sarebbe rammarico, invece vedo che la squadra anche oggi ha dimostrato il proprio valore, purtroppo nel momento in cui avevamo il pallino del gioco in mano è arrivata l’espulsione, decisiva ai fini del risultato finale.

Continuiamo a credere nel nostro progetto, perché la squadra propone un grande calcio e penso che con un pizzico di cattiveria e cinismo in più si possa tornare a strappare punti.

Abbiamo una rosa ampia quindi in questi giorni penseremo a sfoltire un po’, per quanto riguarda le entrate valuteremo l’evolvere del mercato, ma sicuramente qualcuno arriverà.

Nonostante il momento non facile che stiamo vivendo, ci tengo a ribadire che la Società non smetterà di credere nella salvezza. Io credo che la bella strada intrapresa ad inizio stagione potrà essere ritrovata nelle prossime settimane, perchè come ho detto l’atteggiamento è quello giusto”.