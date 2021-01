Roma-Samp, Audero: Peccato per non aver portato punti a casa

«La prestazione va bene ma fino a un certo punto. Per come si era messa la partita con un po’ di attenzione in più potevamo portare a casa un punto d’oro». Non riesce a dirsi soddisfatto Emil Audero dopo la sconfitta di Roma: brucia troppo l’1-0 dell’”Olimpico”. «Di fronte avevamo una grande squadra e un grande attaccante – si rammarica il portiere blucerchiato -. Peccato: ci abbiamo provato fino alla fine e non ci siamo riusciti».

Mollare. «Dobbiamo lavorare e migliorare in fase di possesso – continua -. In fase difensiva ci chiudiamo bene, ma poi non riusciamo ad essere cattivi nelle finalizzazione, ci manca questa lucidità per fare il salto di qualità. Alla lunga questo farà la differenza. Penso sia una questione mentale che passa dagli allenamenti e dalle prestazioni. Dobbiamo però guardare al bicchiere mezzo pieno: prendiamo di buono il non avere mai mollato».