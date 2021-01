Spezia-Verona, Italiano: Rammaricati per la sconfitta

Al termine della sfida casalinga contro il Verona, è il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano a commentare la prestazione della sua squadra.

“Anche oggi siamo qui a recriminare perché il pareggio penso fosse più che meritato; i ragazzi non ci stavano a perdere, ci abbiamo provato fino all’ultimo, ma non è bastato, con la prodezza di Zaccagni che ha deciso il match.

Lasciamo ancora punti per strada dopo l’ennesima buona prestazione, ma non si deve mollare, perché questo è il nostro campionato: lottare ogni settimana su tutti i campi per strappare punti.

In chiave realizzativa bisognerebbe supportare più Nzola, in questo momento ci sta mancando questo, anche perché dietro abbiamo concesso poco; manca un po’ di cattiveria e determinazione nel concludere a rete.

Sappiamo che lotteremo fino all’ultimo per mantenere la categoria, già da domani penseremo alla prossima gara, che sarà anch’essa durissima, e dovremo provare a crescere ulteriormente, mettere in campo più carattere e meno ingenuità in determinate situazioni, altrimenti anche nelle prossime gare avremo da recriminare”.