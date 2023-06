Spezia-Verona, le statistiche dello spareggio salvezza

Questa sarà la 13ª stagione in cui la permanenza in Serie A tra almeno due squadre verrà decisa attraverso uno spareggio salvezza; l’ultima sfida di questo tipo nel massimo campionato si è giocata al termine del torneo 2004/05, in un doppio confronto tra Parma e Bologna (in quel caso a retrocedere in Serie B furono i rossoblù, vittoria per 1-0 all’andata e sconfitta per 0-2 al ritorno).

La permanenza in Serie A tra Spezia e Verona verrà decisa in gara secca; l’ultima volta in cui due squadre si sono affrontate in un match deciso nei 90’ di gioco nel massimo campionato, per non retrocedere in Serie B, risale alla stagione 1996/97, quando a sfidarsi furono Piacenza e Cagliari (a salvarsi furono gli emiliani, con il successo per 3-1). Nella storia della Serie A, questa sarà la sesta volta (sulle 13 complessive) in cui due squadre si affronteranno in una gara secca per non retrocedere nel campionato cadetto; nel parziale, soltanto in una occasione, il destino delle due compagini si è deciso alla lotteria dei calci di rigore: nel 1994/95, tra Padova e Genoa (a retrocedere furono i liguri, ma dopo i tempi supplementari).

Il confronto tra Spezia e Verona andrà in scena in campo neutro; l’ultimo spareggio salvezza su un terreno di gioco neutrale è stato disputato nel giugno 1997, tra Piacenza e Cagliari (a retrocedere furono gli isolani); da allora, tre stagioni (2000/01, 2002/03 e 2004/05) con sfide di andata e ritorno. Il Verona si giocherà la permanenza in Serie A attraverso uno spareggio per non retrocedere con un’altra squadra del massimo campionato per la seconda volta nella sua storia: la prima al termine del campionato 2000/01, quando i gialloblù si garantirono la salvezza nella gara contro la Reggina, grazie alla vittoria per 1-0 all’andata, con rete di Laursen, e al gol segnato all’86’ da Cossato, nella sconfitta per 1-2 al ritorno (2-2 il punteggio complessivo), con Attilio Perotti in panchina.