Genoa, rinnovo di contratto ufficiale per mister Gilardino

Il Genoa ha rinnovato il contratto con Alberto Gilardino.

Il contratto che aveva già col club rossoblù era in scadenza il 30 giugno 2024, è stato ora allungato di un’altra stagione e quindi adesso l’intesa avrà durata biennale, fino al 2025.

Per l’allenatore anche un sostanzioso ritocco all’ingaggio che aveva percepito quest’anno: sarà aumentato arrivando a oltre 500mila euro a cui saranno aggiunti altri bonus in base ai risultati che il Grifone riuscirà ad ottenere nel prossimo campionato di serie A.

Un riconoscimento meritato per il campione del mondo, che in autunno allenava con successo la Primavera rossoblù, a dicembre è stato chiamato alla guida della prima squadra che navigava in sesta posizione in serie B e l’ha portata alla promozione diretta in A con due giornate di anticipo. Adesso la nuova avventura in A che inizierà ai primi di luglio col raduno e poi la partenza per il ritiro di Moena.