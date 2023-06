Corso Europa, altro schianto in scooter contro un cinghiale: tragedia sfiorata

Invasione ed emergenza cinghiali in città. Ieri sera in corso Europa a Genova si è sfiorata di nuovo un tragico incidente. Padre e figlio, a bordo di uno scooter, si sono visti sbucare all’improvviso un cinghiale mentre viaggiavano in direzione Centro città, all’altezza di via Timavo.

Lo scooterista non ha fatto in tempo a frenare e ha colpito l’ungulato che gli ha tagliato la strada.

I due genovesi, per fortuna, non hanno riportato ferite gravi. Tuttavia, sono stati trasportati in codice giallo ai Pronto soccorso del S. Martino e del Gaslini.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale per gli accertamenti del caso. Il cinghiale è scappato via.

Tra gli altri incidenti con cinghiali registrati a Genova, ricordiamo quello successo appena una dozzina di giorni fa. Un cinghiale aveva “abbattuto” un motociclista in corso Europa, all’altezza della sede della Rai Liguria. Dieci giorni di prognosi, scooter e telefonino distrutti.

Inoltre, sempre pochi giorni fa, due donne sono state morsicate dai cinghiali mentre rientravano a casa. I fatti sono avvenuti alla Foce e tra Albaro e S. Martino.