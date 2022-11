Spezia, Verona imbattuto con i liguri in serie A

Il Verona è imbattuto contro lo Spezia in Serie A grazie a tre successi e un pareggio: in queste sfide, i veneti hanno realizzato otto gol, subendone soltanto due (tenendo due volte la porta inviolata). Il Verona ha sempre segnato almeno un gol nei quattro precedenti in Serie A contro lo Spezia, senza mai subirne più di uno e ottenendo due clean sheet per un punteggio totale di 8-2 nelle quattro sfide. Il Verona ha vinto entrambe le partite disputate di domenica pomeriggio in Serie A contro lo Spezia, sempre mantenendo la porta inviolata (1-0 in trasferta il 3 gennaio 2021; 4-0 in casa il 3 ottobre 2021).