Spezia-Venezia, arbitrerà Volpi di Arezzo

Sfida importante per lo Spezia che torna in campo dopo la sosta natalizia ospitando il Venezia in una sfida che è importante per il campionato cadetto è il futuro della squadra aquilotta, attesa da un girone di ritorno impegnativo.

L’AIA ha reso noto che sarà Manuel Volpi della sezione di Arezzo a dirigere la sfida del ‘Picco’ tra le Aquile di Pasquale Marino ed il Venezia guidato da mister Zenga.

L’incontro, in programma domenica 21 gennaio alle ore 21:00, e valido per il 20° turno del campionato di Serie BKT ’18/’19, vedrà come assistenti Giuseppe Macaddino (Pesaro) e Marco Bresmes (Bergamo); quarto ufficiale sarà Federico Fontani (Siena).