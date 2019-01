Genoa, Radu: Riconoscente al Grifone

Il portiere del Genoa Andrei Radu, tra le rilevazioni nel ruolo nel girone di andata, si è raccontato a margine dell’allenamento al magazine della Serie A, distribuito da Infront sul mercato internazionale in oltre 200 nazioni. Dagli esordi di bambino alla lunga trafila nelle rappresentative nazionali giovanili. Dai trofei conquistati all’Inter, al debutto in Serie B con l’Avellino, all’esperienza con il Grifone che lo ha fatto esordire e maturare nel massimo campionato. Le aspettative in vista del Campionato Europeo Under 21 a giugno, che lo vedrà protagonista come capitano nella Nazionale del suo Paese. “Sono riconoscente al Genoa che mi ha dato fiducia e ha puntato su di me. Spero di continuare a ripagarla sul campo”.