Spezia-Spal, Marino: Abbiamo giocato bene

Al termine della sfida di Coppa Italia contro la SPAL, Pasquale Marino non nasconde il proprio rammarico per il risultato finale, nonostante la buona prova offerta da suoi.

“Abbiamo interpretato una buona gara e rischiato veramente poco, quindi il rammarico è tanto e credo che oggi, contro un avversario di categoria superiore, meritassimo qualcosa in più; prestazione importante nei confronti di una formazione che settimana prossima inizierà il campionato.

Il gol? Bravo Antenucci a liberarsi e a mettere la palla in mezzo, trovando Petagna che a sua volta è stato bravo a capitalizzare; noi dobbiamo essere bravi a mantenere gli avversari il più lontani possibile dalla nostra porta, a maggior ragione quando si incontrano squadre che militano in campionato superiori.

Almeno tre/quattro occasioni limpide, dopo lo svantaggio la squadra ha reagito, mantenendo un buon equilibrio ed avrebbe meritato il gol; nella prima frazione giocato molto bene e con intelligenza, chiuse le traiettorie di passaggio della SPAL, fatto che ci ha consentito di ripartire e tenere i nostri avversari nella loro metà campo.

Il gol annullato? Non ho ancora avuto modo di rivedere le immagini, ma dispiace perchè sarebbe stata una rete importante, che avrebbe premiato il lavoro fatto.

L’attacco? Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato, qualcuno arriverà sicuramente, oggi in panchina avevo solo Gudjohnsen, ma bisogna concedergli il tempo per ambientarsi; sono comunque contento della crescita di Gyasi, Okereke e Pierini, capaci di tenere in apprensione una difesa esperta come quella della SPAL”.