Spezia-Samp, Verde: Felici per questo importante successo

Si è concluso 1-0 il derby ligure contro la Sampdoria grazie allo straordinario gol di Daniele Verde e all’ottima prestazione di squadra.

Le parole e le sensazioni del marcatore aquilotto dopo aver ritrovato il gol sotto la Curva Ferrovia:

“Siamo felici per questa nuova vittoria, è importantissima e ci permette di prender ulteriore vantaggio sulle zone calde. Dobbiamo continuare così. Non so come io sia riuscito a segnare un gol del genere con il destro, bellissimo, oltretutto su assist di Agudelo che ha così ricambiato il favore di Milano.

Chiunque entra riesce a lasciare il segno, è il nostro spirito, è quello che fa la differenza. Thiago Motta vuole che giochiamo aggressivi, senza lasciare libertà agli avversari, sempre pronti a conquistare le secondo palle che fanno la differenza. Dedico questo gol alla mia famiglia.

Un voto? Non saprei, ma la squadra merita voti altissimi. Segnare subito dopo il rinnovo è il coronamento di una bella settimana e farlo sotto la Ferrovia è la firma più bella”.